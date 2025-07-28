幼兒園長見4歲童嘔吐送醫開腦…竟是母親男友抓去撞牆 賠15萬元和解

台南市臧姓外送員去年凌晨到女友住處過夜，動手狂毆女友與前夫所生的4歲小孩，還抓去撞牆，導致幼童顳骨骨折、腦血腫等，直到隔天幼兒園長發現幼童嘔吐，緊急送醫動腦部手術，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判1年4月徒刑定讞。

臧和一名單親媽媽交往，兩人也育有一名嬰兒，他去年2月25日凌晨到女友家中，不明原因暴怒動手毆打女友和前夫生的4歲小孩頭部、臉部、下巴，再將幼童抓去撞牆，導致幼童左側顳骨骨折、腦硬膜外血腫、顏面瘀挫傷、大腿瘀挫傷、下巴表淺性撕裂傷、雙手肘及左膝鈍挫傷等傷害。

隔天上午11時許，幼兒園長發現幼童嘔吐，且右臉瘀青、下巴有傷口、頭部有腫塊，緊急送急診，經評估後轉院接受腦部手術，才讓案情曝光。

一審認為臧不思照料幼童，反而動手施暴造成幼童受傷，戕害幼童身心健全發展，承受巨大身心痛苦，影響幼童健全發育，臧與幼童母親成立調解，依成年人故意對兒童犯傷害罪判1年4月徒刑。

臧針對量刑上訴，認為他已經約定賠償幼童母親15萬元，雙方達成和解，且他皆主動匯款沒有任何遲延或延誤，目前仍持續給付中，足見他有悔意，請求法院減刑刑度。

台南高分院二審認為，幼童傷勢嚴重，且根據台南市政府代理人指出，幼童案發後被安置至今，目前仍須接受復健治療，顯見臧的犯行對於幼童有顯著後遺症，審酌臧的犯行及一切量刑因子後，仍維持一審判決。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴而確定。