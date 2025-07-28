快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

女子減重手術後突身亡 家屬喊話高雄市府調查有無不法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

北部41歲林姓女子到高雄找網紅名醫進行胃繞道減重手術，術後不幸身亡，家屬今日透過立委柯志恩開記者會，指控醫師猶如醫界「宋七力」，擁有很多信眾，明知高風險，加價55萬元就能動刀，轉院急救捨近求遠延誤病情，諸多不合理卻被「不讀不回」，家屬要求衛生局介入調查有無不法，並釐清醫院有無責任。

高市衛生局表示，尚無接獲患者家屬陳情或申請醫療爭議調解，今天上午立派員至開刀查察，本案手術團隊皆合法醫事人員資格，並依規定執業登記；醫療費用相關爭議移送國稅局處理，另手術是否構成「過度醫療或醫療不當」，由地檢署相驗並調查中

家屬今早出面指控，林女7月9日瞞著家人帶女兒南下找小港某醫院王姓醫師進行減重手術，手術後7月11日晚間6點多，女兒看見媽媽呼吸窘迫，深夜意識模糊，7月12日凌晨5點轉送醫學中心，從小港送往燕巢途中死亡。

家屬說，林女曾在2022年進行減重手術，過程危急，北部找不到任何醫生願意冒險為她再次開刀，透過網路找到王姓醫師，王起初不願意承接手術，後來另加價55萬才選定小港某醫院動刀。

死者與醫師都透過網路聯繫，另從通話紀錄中發現，林女共付出逾百萬元手術費，醫生聲稱需要找外院團隊開刀、聘請麻醉師、購買醫療設備。家屬質疑，醫院不是本來就有這些設備，經詢問王姓醫師，醫師才坦承自己不是開刀醫院的醫師、僅是醫院股東，最後醫療費用全匯至個人帳戶，未經醫院正常收費流程，這樣合理嗎？

記者會上，家屬希望衛生主管機關立即介入調查，釐清王姓醫師是否違反「醫師法」、「醫療法」，是否涉及不當收費與非法手術行為。此外，希望釐清王醫師是否經正當程序取得B醫院手術資格，當時仍任職A醫院卻能於B醫院執刀，是否有報備、是否合規；徹查手術流程是否跳過術前評估、身心諮詢、風險告知等醫療必要程序，並針對術前金流、醫療紀錄缺失徹底追責。

立委柯志恩及議員許采蓁要求衛生局立即介入調查，必須給死者家屬及未來會進行手術的人知道真相。

立委柯志恩要求衛生局立即介入調查，必須給死者家屬及未來會進行手術的人知道真相。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩要求衛生局立即介入調查，必須給死者家屬及未來會進行手術的人知道真相。記者徐白櫻／攝影
北部41歲林姓女子到高雄找網紅名醫進行胃繞道減重手術，術後不幸身亡，家屬今天透過立委柯志恩開記者會，質疑手術過程有很多疑點，執刀醫師與醫院都不願意說明清楚。記者徐白櫻／攝影
北部41歲林姓女子到高雄找網紅名醫進行胃繞道減重手術，術後不幸身亡，家屬今天透過立委柯志恩開記者會，質疑手術過程有很多疑點，執刀醫師與醫院都不願意說明清楚。記者徐白櫻／攝影
北部41歲林姓女子進行胃繞道減重手術後不幸身亡，家屬今天透過立委柯志恩開記者會，質疑手術過程有很多疑點，執刀醫師與醫院都不願意說明清楚。記者徐白櫻／攝影
北部41歲林姓女子進行胃繞道減重手術後不幸身亡，家屬今天透過立委柯志恩開記者會，質疑手術過程有很多疑點，執刀醫師與醫院都不願意說明清楚。記者徐白櫻／攝影

手術 醫師 減重 衛生局

延伸閱讀

影／高雄網紅醫師減重手術害命涉爭議 衛生局說話了

光電案場環評門檻竟比露營場還低 柯志恩要求政府盤整檢討

點頭接班？盧秀燕站台羅廷瑋反罷 稱江啟臣「下個台中市長」

柯志恩率高雄藍軍到台中挺藍委 籲726投不同意

相關新聞

綠委林岱樺涉貪首開庭 僅傳1助理到庭

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，雄檢今年2月經多次搜索後，6月23日偵結起訴林岱樺等9人，高雄地院今開準備...

影／高雄網紅醫師減重手術害命涉爭議 衛生局說話了

北部林姓女子7月接受減重手術，術後病況急轉惡化身亡。家屬今控訴執刀的高雄「網紅醫師」王姓醫師收取百萬元手術費，收據僅列「顧問費」，恐涉違法，且王醫當時任職博田國際醫院，卻跨院到小港安泰醫院動手術，質疑未報備、不合規。對此，衛生局回應，家屬可隨時申請醫療爭議調解，將會依法辦理，此案已由地檢署相驗調查中，目前交由司法釐清。

苗栗洗車工開阿法撞死醫大生 法院以有逃亡事實延押2月

苗栗縣吳姓男子曾三度無照駕駛被抓，今年3月間在台中市擔任洗車工時，酒後無照駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區時闖...

涉嫌賣官、公務車違規載女性友人 屏東枋山鄉代會主席洪啟能遭起訴

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啓能（前枋山鄉長）涉嫌在擔任鄉長期間，讓不符合資格者進入清潔隊並收受賄款；任主席期間違規載女性...

女子減重手術後突身亡 家屬喊話高雄市府調查有無不法

北部41歲林姓女子到高雄找網紅名醫進行胃繞道減重手術，術後不幸身亡，家屬今日透過立委柯志恩開記者會，指控醫師猶如醫界「宋...

台中婆婆疑媳婦染指公公…餐廳拳打腳踢媳婦 法官給緩刑

台中市一名六旬婦人懷疑媳婦與其丈夫（公公）有染，曾持續有對媳婦口出惡言、肢體衝突的行為，媳婦受不了，去年底時向法院聲請暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。