女子減重手術後突身亡 家屬喊話高雄市府調查有無不法

北部41歲林姓女子到高雄找網紅名醫進行胃繞道減重手術，術後不幸身亡，家屬今日透過立委柯志恩開記者會，指控醫師猶如醫界「宋七力」，擁有很多信眾，明知高風險，加價55萬元就能動刀，轉院急救捨近求遠延誤病情，諸多不合理卻被「不讀不回」，家屬要求衛生局介入調查有無不法，並釐清醫院有無責任。

高市衛生局表示，尚無接獲患者家屬陳情或申請醫療爭議調解，今天上午立派員至開刀查察，本案手術團隊皆合法醫事人員資格，並依規定執業登記；醫療費用相關爭議移送國稅局處理，另手術是否構成「過度醫療或醫療不當」，由地檢署相驗並調查中

家屬今早出面指控，林女7月9日瞞著家人帶女兒南下找小港某醫院王姓醫師進行減重手術，手術後7月11日晚間6點多，女兒看見媽媽呼吸窘迫，深夜意識模糊，7月12日凌晨5點轉送醫學中心，從小港送往燕巢途中死亡。

家屬說，林女曾在2022年進行減重手術，過程危急，北部找不到任何醫生願意冒險為她再次開刀，透過網路找到王姓醫師，王起初不願意承接手術，後來另加價55萬才選定小港某醫院動刀。

死者與醫師都透過網路聯繫，另從通話紀錄中發現，林女共付出逾百萬元手術費，醫生聲稱需要找外院團隊開刀、聘請麻醉師、購買醫療設備。家屬質疑，醫院不是本來就有這些設備，經詢問王姓醫師，醫師才坦承自己不是開刀醫院的醫師、僅是醫院股東，最後醫療費用全匯至個人帳戶，未經醫院正常收費流程，這樣合理嗎？

記者會上，家屬希望衛生主管機關立即介入調查，釐清王姓醫師是否違反「醫師法」、「醫療法」，是否涉及不當收費與非法手術行為。此外，希望釐清王醫師是否經正當程序取得B醫院手術資格，當時仍任職A醫院卻能於B醫院執刀，是否有報備、是否合規；徹查手術流程是否跳過術前評估、身心諮詢、風險告知等醫療必要程序，並針對術前金流、醫療紀錄缺失徹底追責。