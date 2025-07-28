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網路賣遊戲幣大賺4千萬拒繳稅 桃園男涉嫌脫產遭裁定管收

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市桃園區一名31歲曾姓男子在網路上販售遊戲幣，未依規定辦妥稅籍登記，因此積欠111年度營業稅及罰鍰共428萬元，法務部行政執行署桃園分署於本(7)月25日通知曾男到場，經行政執行官訊問後，認定有符合「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，訊問後依法留置，向桃園地方法院聲請管收，裁定獲准。

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行政執行官訊問後依法留置曾男並向桃園地方法院聲請管收，裁定獲准。圖：讀者提供

桃園分署表示，移送機關財政部北區國稅局桃園分局查獲曾男在111年7月至112年8月間，未依規定辦妥稅籍登記，擅自在網路平台販售遊戲幣，該期間累計銷售額達4047萬元，經移送機關核定應納稅額及裁處罰鍰計428萬元。桃園分署受理執行後，僅受償7萬餘元，經行政執行官深入追查發現，曾男在獲悉北區國桃園分局開始調查其在網路販售商品之情形後，旋即展開一連串的脫產行為：將其名下位於桃園區精華地段的房產贈與母親、名下車輛過戶給他人、在網路平台出金多筆款項累計達百萬元等等。對於前開脫產行為，曾男辯稱係用於清償私人債務云云，然其並未提出任何佐證資料，而對於欠稅亦拒不提出具體清償計畫，行政執行官據此認定曾男有隱匿或處分應供強制執行財產之情事，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認符合予以管收之要件，且有管收之必要，當庭裁定准予管收。

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法官審理認符合予以管收之要件，且有管收之必要，當庭裁定准予管收曾男。圖：讀者提供

桃園分署再次呼籲，如義務人有履行能力而故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，絕不寬貸，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提、管收，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：網路賣遊戲幣大賺4千萬拒繳稅 桃園男涉嫌脫產遭裁定管收

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