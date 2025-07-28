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綠委林岱樺涉貪首開庭 僅傳1助理到庭
民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，雄檢今年2月經多次搜索後，6月23日偵結起訴林岱樺等9人，高雄地院今開準備程序庭，不過僅傳林岱樺陳姓助理1人，陳對於浮報加班費等犯行否認犯罪，其他被告庭期則待法官排定。
檢調查出，林岱樺5屆立委任內，利用人頭助理詐領逾1400多萬元助理費，另浮報加班費，等立法院核撥後，再由助理「回捐」供服務處使用，5屆任期不法金額接近1500萬元。
其中，擔任人頭的林岱樺弟媳王瓊翎，最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，雄檢偵結，依利用職務機會詐起財物等罪起訴林岱樺等9人。
此外，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智（本名洪正威），被控自去年3月以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，該會以弘揚阿彌陀佛淨土法門，以擴大覺悟教育為宗旨，實際則下設林岱樺參選市長競選團隊，團隊成員薪資由基金會支出，27人均負責幫林岱樺輔選。
釋煌智將佛教基金會經費用於協助林岱樺初選，違反當初成立宗旨，檢方認為洪此舉構成背信、公益侵占，依法偵結起訴。
高雄地院今早針對林岱樺貪汙案開準備程序庭，不過僅傳林岱樺陳姓助理1人，陳對於浮報加班費等犯行否認犯罪，承審法官陳川傑僅於庭上確認證據力及陳姓助理供詞，退庭後後續庭審日期則待法官排定。
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