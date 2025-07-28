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影／高雄網紅醫師減重手術害命涉爭議 衛生局說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

北部林姓女子7月接受減重手術，術後病況急轉惡化身亡。家屬今控訴執刀的高雄「網紅醫師」王姓醫師收取百萬元手術費，收據僅列「顧問費」，恐涉違法，且王醫當時任職博田國際醫院，卻跨院到小港安泰醫院動手術，質疑未報備、不合規。對此，衛生局回應，家屬可隨時申請醫療爭議調解，將會依法辦理，此案已由地檢署相驗調查中，目前交由司法釐清。

今天上午，林女家屬在立委柯志恩、市議員許采蓁和黃香菽陪同下召開記者會，控訴高雄市一名王姓醫師未經評估安排手術，私下要求林女支付超過百萬元，規避醫院收費流程。

家屬指，林女2022年接受過一次減重手術，對身形仍不滿意而尋求第二次手術，但遭多名北部醫師婉拒，後來透過網路認識王姓醫師，表達願意額外付費後，王醫同意執刀，術後不久林女病情急轉直下，醫師與院方術後消極處理，連完整病歷、收據都未提供。

許采蓁當場出示收據，指該筆高額費用僅標示「線上照護顧問費」，痛批此舉嚴重規避醫療責任，疑涉違反醫療法，柯志恩亦質疑，林女BMI指數未達手術標準，是否有充分術前風險評估？王姓醫師當時是否具備於安泰醫院執刀的合規資格？此外，家屬進一步指出，王姓醫師原任職於博田醫院，卻在安泰醫院執刀，質疑未報備且不合規。

衛生局回應，目前尚未接獲家屬陳情或申請醫療爭議調解，但26日接獲通報，已主動派員前往該院查察。經查，手術醫療團隊皆具合法執業資格，再查患者於術前同意執行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」及「橫膈膜疝氣修補術」，並簽具手術及麻醉同意書。有關手術紀錄單未紀錄「橫膈膜疝氣修補術」，經主治王醫師說明基於患者安全考量，並於術後親自向患者說明。

衛生局表示，王姓醫師今年已至小港安泰醫院任職，這場手術都是合格醫事人員執行，院方開立的收據費用為25萬元，收費金額超過市府訂定標準，衛生局將依法裁罰並要求退費。

至於家屬所稱私下金流部分，已移請國稅局調查。針對是否為過度醫療或導致死亡，由地檢署介入調查中，將依法配合，並強調若家屬欲申請調解，將依醫療事故預防及爭議處理法提供協助與專業第三方諮詢。

據了解，王姓醫師任職博田醫院期間，醫療爭議頻傳，博田醫院今年1月初在官網聲明澄清已與王醫終止合作關係，強調王已於去年底離職，其行為應由王醫自行承擔；對於林姓病患7月手術身亡，家屬已尋求法律管道，博田則表達致哀之意。

北部林姓女子家屬在立委柯志恩等藍營民代陪同下，指控王姓醫師私收百萬元做減重手術害命。圖／國民黨高雄市黨部提供
北部林姓女子家屬在立委柯志恩等藍營民代陪同下，指控王姓醫師私收百萬元做減重手術害命。圖／國民黨高雄市黨部提供
王姓網紅醫師爭議頻傳，博田國際醫院年初聲明強調王師去年底離職。圖／翻攝博田國際醫院官網
王姓網紅醫師爭議頻傳，博田國際醫院年初聲明強調王師去年底離職。圖／翻攝博田國際醫院官網
北部林姓女子家屬今出面控訴高雄王姓網紅醫師私收百萬元做減重手術害命。圖／國民黨高雄市黨部提供
北部林姓女子家屬今出面控訴高雄王姓網紅醫師私收百萬元做減重手術害命。圖／國民黨高雄市黨部提供
北部林姓女子家屬今出面控訴高雄王姓網紅醫師私收百萬元做減重手術害命。圖／國民黨高雄市黨部提供
北部林姓女子家屬今出面控訴高雄王姓網紅醫師私收百萬元做減重手術害命。圖／國民黨高雄市黨部提供

手術 醫師 減重 衛生局

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