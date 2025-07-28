影／高雄網紅醫師減重手術害命涉爭議 衛生局說話了

北部林姓女子7月接受減重手術，術後病況急轉惡化身亡。家屬今控訴執刀的高雄「網紅醫師」王姓醫師收取百萬元手術費，收據僅列「顧問費」，恐涉違法，且王醫當時任職博田國際醫院，卻跨院到小港安泰醫院動手術，質疑未報備、不合規。對此，衛生局回應，家屬可隨時申請醫療爭議調解，將會依法辦理，此案已由地檢署相驗調查中，目前交由司法釐清。

今天上午，林女家屬在立委柯志恩、市議員許采蓁和黃香菽陪同下召開記者會，控訴高雄市一名王姓醫師未經評估安排手術，私下要求林女支付超過百萬元，規避醫院收費流程。

家屬指，林女2022年接受過一次減重手術，對身形仍不滿意而尋求第二次手術，但遭多名北部醫師婉拒，後來透過網路認識王姓醫師，表達願意額外付費後，王醫同意執刀，術後不久林女病情急轉直下，醫師與院方術後消極處理，連完整病歷、收據都未提供。

許采蓁當場出示收據，指該筆高額費用僅標示「線上照護顧問費」，痛批此舉嚴重規避醫療責任，疑涉違反醫療法，柯志恩亦質疑，林女BMI指數未達手術標準，是否有充分術前風險評估？王姓醫師當時是否具備於安泰醫院執刀的合規資格？此外，家屬進一步指出，王姓醫師原任職於博田醫院，卻在安泰醫院執刀，質疑未報備且不合規。

衛生局回應，目前尚未接獲家屬陳情或申請醫療爭議調解，但26日接獲通報，已主動派員前往該院查察。經查，手術醫療團隊皆具合法執業資格，再查患者於術前同意執行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」及「橫膈膜疝氣修補術」，並簽具手術及麻醉同意書。有關手術紀錄單未紀錄「橫膈膜疝氣修補術」，經主治王醫師說明基於患者安全考量，並於術後親自向患者說明。

衛生局表示，王姓醫師今年已至小港安泰醫院任職，這場手術都是合格醫事人員執行，院方開立的收據費用為25萬元，收費金額超過市府訂定標準，衛生局將依法裁罰並要求退費。

至於家屬所稱私下金流部分，已移請國稅局調查。針對是否為過度醫療或導致死亡，由地檢署介入調查中，將依法配合，並強調若家屬欲申請調解，將依醫療事故預防及爭議處理法提供協助與專業第三方諮詢。

據了解，王姓醫師任職博田醫院期間，醫療爭議頻傳，博田醫院今年1月初在官網聲明澄清已與王醫終止合作關係，強調王已於去年底離職，其行為應由王醫自行承擔；對於林姓病患7月手術身亡，家屬已尋求法律管道，博田則表達致哀之意。