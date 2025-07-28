台中婆婆疑媳婦染指公公…餐廳拳打腳踢媳婦 法官給緩刑

台中市一名六旬婦人懷疑媳婦與其丈夫（公公）有染，曾持續有對媳婦口出惡言、肢體衝突的行為，媳婦受不了，去年底時向法院聲請暫時保護令，未料引發婦人不滿，今年4月間在保護令有效期間，跑到媳婦正在用餐的麵店，對媳婦拳打腳踢，一審認婦人已認罪，判拘役40天、緩刑2年、公益捐2萬元。

判決指出，一名婦人（68歲）在去年間因懷疑媳婦與其丈夫（公公）有染，有對媳婦口角、肢體衝突狀況，媳婦不堪婆婆折磨，去年12月25日向台中地院聲請民事暫時保護令，裁定婦人不得對媳婦有家暴行為。

第三警分局警員在去年12月26日上午持保護令，當面告知婦人保護令內容，命其遵守，未料婦人在今年4月2日晚間，發現媳婦正在一間麵館用餐，婦人無視保護令的規定，先從媳婦背後毆打媳婦，雙方發生推擠後，婦人再出腳踢開媳婦，驚動警方到場處理。

婦人被依違反保護令案件送辦，台中地院審理時，法官認為婦人動手攻擊媳婦，造成媳婦身體痛苦，已違反保護令。

法官審酌婦人已坦認犯行，願意與媳婦調解，但因媳婦未出現且不願與婦人調解而未果，婦人已有賠償媳婦誠意，加上婦人沒有前科，認為婦人經此偵、審程序後，會深知警惕，不會再犯，依違反保護令，判拘役40天，可易科4萬元，緩刑2年，另支付公益捐2萬元，可上訴。