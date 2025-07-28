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涉嫌賣官、公務車違規載女性友人 屏東枋山鄉代會主席洪啟能遭起訴

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啓能（前枋山鄉長）涉嫌在擔任鄉長期間，讓不符合資格者進入清潔隊並收受賄款；任主席期間違規載女性友人使用公務車出遊、加油報公帳。屏東地檢署偵查終結，依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，籲請法院宣告褫奪公權及沒收犯罪所得。

檢方調查，洪啟能於任枋山鄉第17、18屆鄉長期間，於2022年1月清潔隊員甄選作業，與時任潘姓清潔隊長共謀，違法讓未檢附體檢報告的劉姓男子補件並參與面試，最終順利錄取。於同年3月透過劉男的親友收受20萬元現金作為賄賂。

另洪啟能於2023至2025年擔任枋山鄉民代表會主席期間，違規使用公務車輛，頻繁與女性友人出遊、住宿、就醫及其他與公務無涉之私人行程，並將加油費用報公支出，造成公帑損失共計8803元。

檢方認為，洪啟能身為民選地方首長及民代首長，卻以職權圖利己身，違背公務員廉潔義務，損害地方政府形象與社會公義，依貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪、刑法行使公務員登載不實公文書罪，及公務員假藉職務上之機會背信罪提起公訴，並請法院依法宣告褫奪公權及沒收犯罪所得。

洪啟能3月27日被屏東地院裁定羈押禁見，7月25日改裁百萬交保。記者撥打其手機，已關機轉入語音信箱。

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任鄉長期間賣官，任主席期間違規載女性友人使用公務車出遊加油報公帳，屏東地檢署偵查終結將其提起公訴。圖／取自洪啟能臉書
屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任鄉長期間賣官，任主席期間違規載女性友人使用公務車出遊加油報公帳，屏東地檢署偵查終結將其提起公訴。圖／取自洪啟能臉書

鄉長 貪汙 屏東縣 公務員

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