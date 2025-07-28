9月30日辯論！高虹安大罷免後首開庭15分鐘結束 法官：不是講越久就會勝訴

台灣高等法院審理新竹市長高虹安被控貪汙案，在聲請釋憲失利後，今繼續開準備程序庭，有「畫家法官」稱號的受命法官郭豫珍，再度強調「不是講越久就會勝訴」，重點在於用簡潔有力的文字打動合議庭，並定9月30日一個小時詰問證人、言詞辯論，預計當日辯論終結。

高虹安今是歷經大罷免投票後第一次出庭，她面對媒體詢問均僅說「謝謝、謝謝」，並未多做發言。法庭上，她原先傳喚前助理林家興、男友李忠庭、陳瑄霈、陳宥綸、紀語婕、立法院法制局長郭明政等6人作證，但7月25日已由律師遞狀捨棄5名證人，只堅持聲請傳喚林家興作證。

郭豫珍開庭表示，事實經過是被告的親身經歷，檢辯雙方都是法律專業，說的話一聽就明白，法庭攻防重點還是在於能打動合議庭的辯論刺點。

她說，她上個月參與台大、政大、北大、新加坡管理大學聯校競賽的頒獎典禮，評分標準明確記載「文字具有表現力」，用簡潔文字明確表達作者意思是打分數的重點，再度請檢辯雙方用簡潔有力的論述來辯論。

郭豫珍指出，詰問證人林家興只要確認他是在什麼時間是不是立委助理，不用歷史鋪陳，直接就核心問題詰問。庭末，郭豫珍諭知9月30日行詰問程序、言詞辯論程序，預計排定1個小時並在當日辯論終結，她請檢辯雙方把握詰問及審理時間，「回去構思一下，用簡潔有力的文字」。

此時，高虹安的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟委任律師問及繳交犯罪所得一事，郭豫珍回應，法條構成要件是「主動」繳交犯罪所得，但黃女一再請示法官要繳多少，已與法條規定不符，且犯罪所得多少當事人最清楚，並要黃女「不要再為難律師啦」。今日庭期15分鐘結束。