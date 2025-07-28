柬埔寨豬仔因受虐上新聞提國賠吞敗 法官：未違反偵查不公開
台灣人賣到國外當「豬仔」震驚台灣，高雄地檢署發布破案新聞影片，反被監察院認為未提供被害人輔導協助措施，對雄檢提出糾正，該案潘姓男子認為雄檢害他被凌虐，在民間司改會協助下聲請國賠，高雄地院簡易庭今認定雄檢發布影片未違反偵查不公開相關規定，且潘早在新聞發布前就被施虐，駁回他國賠請求。
高雄地檢署2022年8月偵辦的杜拜人蛇集團案，陳姓、蕭姓男子以高薪、免費食宿，稱只要到杜拜「打字」工作，半年收入就有百萬元，誘騙至少22人赴杜拜工作，結果卻淪為詐騙集團的打工仔，有人逃跑被抓到，就以電擊棒伺候。
檢調獲報後發動多波搜索，帶回陳男、蕭男及身兼被告的被害人共26人，粗估從2022年5月至7月間，至少有50名台灣男、女被騙至杜拜。
當時檢調在查扣手機裡發現一段2分多鐘的影片，一名手持電擊棒的男子，操著大陸口音，對一名身穿白衣、頭染金髮的台灣男子凌虐，台男雙膝下跪求饒，「不要」、「不要」，還不斷傳出哀號聲。
但該男子仍不罷手，「坑我的錢嗎」、「Ｘ妳媽的Ｘ」、「我會讓你在這裡過得生不如死」、「我不會賣他，就會讓他在這裡折磨他」，多次拿電擊棒施虐，手段凶殘，檢調為提醒台灣人別誤信國外高薪陷阱，對外公布「豬仔」受虐影片警示。
後來這名遭大陸人士以電擊棒施虐的男子，經調查為另一名赴柬埔寨淘金的潘姓「豬仔」，與杜拜案無關，他之後付贖後回到台灣，主張影片讓他受到虐待，求助人權團體及監察院等多個單位。
監察院調查後，認為高雄地檢署未詳加查證破案影片的真實，落實去識別化，僅憑調查局高雄市調處說詞，發布新聞，違反偵查不公開作業辦法的規定，通過高雄地檢署糾正案。
事後潘男認為雄檢發布影片害他被打，在民間團體協助下提出國賠，高雄地院簡易庭開庭審理後，法官認為雄檢發布新聞稿及影片，並未違反偵查不公開作業辦法相關規定。
另外，依據檢方所提事證，潘男在雄檢發布新聞稿及影片前，已遭詐騙集團施虐，潘男無法證明詐騙集團是在瀏覽系爭影片報導後，才對他施虐，或因此施加更嚴重之虐待，故駁回潘男請求，雄檢免賠。可上訴。
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