前綠委陳歐珀涉貪聲請延長羈押 法官今提解召開羈押庭

現在社區大樓寸土寸金，因此不少會設置機械式停車位以增加停車位，新北板橋某社區李姓住戶的機械車位，位於上下層型機械車位的上方，幾年前社區重新裝設汙水管，竟直接穿過他車位的上方天花板，導致他的車位與天花板高度縮短，影響車位使用，於是提告社區要求將管線遷移。 未料一審法官認為，法定停車位屬約定專用，設置管線時社區有權使用為由，駁回李姓住戶之訴，李不滿上訴二審卻逆轉勝，二審法官改判李男勝訴，社區得遷走管線，為何一、二審有如此落差，聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。

2025-07-28 10:30