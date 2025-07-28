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前綠委陳歐珀涉貪聲請延長羈押 法官今提解召開羈押庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀涉嫌收受不正利益護航業者，檢調今年6月搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准，檢方日前對陳聲請延長羈押，台北地方法院今天下午將自台北看守所提解陳召開羈押庭審查。

同案，陳歐珀妻子徐慧諭以80萬元交保，共犯民進黨前副秘書長許仁圖30萬元交保，廠商聯興國際物流公司前董事長洪英正以300萬元交保。

檢廉單位調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等。

2018年1月初，德籍「梅爾斯」貨輪不慎撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀又推動修改商港法，把民營公司列入管理對象，確保業者臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，提案修法疑有利益輸送問題。

台北地檢署指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及許仁圖10人到案，檢方複訊依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌聲押陳歐珀。

前立委陳歐珀牽扯弊案，無望參選下屆縣長。圖／聯合報系資料照片
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收賄 檢調 陳歐珀 廉政署

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