前立委陳歐珀涉貪污案 北院下午召開延押庭

前立委陳歐珀。圖／聯合報系資料照片 民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受不正利益護航業者，台北地檢署今年6月間聲請羈押禁見獲准。由於羈押期限將至，檢察官日前聲請延押，台北地方法院今天下午將召開延押庭。

檢廉獲報，陳歐珀於民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

台北地檢署6月3日指揮廉政署搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，並約談陳歐珀等9人說明。

檢察官認為陳歐珀涉犯貪污治罪條例等罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押必要，6月4日向法院聲請羈押禁見獲准。

另外，同案被告陳歐珀妻子徐慧諭以新台幣80萬元交保、洪姓被告300萬元交保、許姓被告30萬元交保、葉姓被告10萬元交保，另名洪姓被告50萬元交保，其餘均請回。

北檢另查出陳歐珀於立委任內涉嫌浮報助理費，由助理提領、彙整浮報的薪資與加班費，並交給徐慧諭使用，金額估計達上百萬元。

檢察官6月10日指揮廉政署兵分3路搜索，並約談時任辦公室主任、助理與徐慧諭等5人到案，訊後諭令徐慧諭150萬元交保，時任陳歐珀辦公室主任李嘉玉、助理王宛娟各以5萬元交保，時任助理林家煒、劉恭銘訊後均請回。