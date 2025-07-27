聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義女住院爭吵打傷護理師 嘉檢聲請違反醫療法簡判
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
嘉義林姓女子去年9月間住院，在病房爭吵被護理師制止，林女涉嫌出手揮打，受傷護理師及醫院報警，林女辯稱，「只用手撥一下」；嘉義地檢署偵結，依違反醫療法向法院聲請簡易判決。
簡易判決處刑書表示，40歲林女去年9月1日於部立嘉義醫院住院治療，同月6日深夜，因在病房與陳姓前夫（另為不起訴處分）發生爭吵，林姓女護理師為管理病房秩序前往制止。不料，林女徒手揮打護理師，造成護理師胸部挫傷，證件夾也損壞；林女還以頭、腳撞擊並毀損病房內櫃子，事後護理師及醫院報警處理。
嘉檢表示，林女否認攻擊醫護人員，辯稱「當時醫護人員及保全壓制，沒辦法喘氣，有用手撥一下，有撥到一張識別證掉了。後來因被激怒了，為了反抗，才會用頭撞擊及腳踹櫃子」。
檢方調查，有護理人員指述、診斷書、醫療暴力通報單以及病房櫃子毀損照片等證據佐證，認定林女違反醫療法，涉以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，依法聲請簡易判決處刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言