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嘉義女住院爭吵打傷護理師 嘉檢聲請違反醫療法簡判

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

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嘉義林姓女子去年9月間住院，在病房爭吵被護理師制止，林女涉嫌出手揮打，受傷護理師及醫院報警，林女辯稱，「只用手撥一下」；嘉義地檢署偵結，依違反醫療法向法院聲請簡易判決。

簡易判決處刑書表示，40歲林女去年9月1日於部立嘉義醫院住院治療，同月6日深夜，因在病房與陳姓前夫（另為不起訴處分）發生爭吵，林姓女護理師為管理病房秩序前往制止。不料，林女徒手揮打護理師，造成護理師胸部挫傷，證件夾也損壞；林女還以頭、腳撞擊並毀損病房內櫃子，事後護理師及醫院報警處理。

嘉檢表示，林女否認攻擊醫護人員，辯稱「當時醫護人員及保全壓制，沒辦法喘氣，有用手撥一下，有撥到一張識別證掉了。後來因被激怒了，為了反抗，才會用頭撞擊及腳踹櫃子」。

檢方調查，有護理人員指述、診斷書、醫療暴力通報單以及病房櫃子毀損照片等證據佐證，認定林女違反醫療法，涉以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，依法聲請簡易判決處刑。

女子在病房爭吵，護理女制止反而遭揮打，嘉檢依違返醫療法向法院聲請簡易判決。圖／本報資料照片
女子在病房爭吵，護理女制止反而遭揮打，嘉檢依違返醫療法向法院聲請簡易判決。圖／本報資料照片

嘉義 護理師 醫護人員

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