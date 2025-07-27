台南歸仁警5天隨機攔獲11人酒駕 1非洲人公共危險送辦

政府尤其警方宣示「酒駕零容忍」多時，成效如何不得而知，不過台南歸仁警分局統計過去非5天路檢，警力有限只在部分路段隨機攔車察看，就抓到11人酒後駕車，連東非蒲隆地人來台工作也因酒精濃度過高，被依公共危險罪送辦。

警方為遏止酒後駕車及預防酒駕事故，曾多次推出取締酒駕專案。歸仁分局22日到昨天連續5天路檢。其間員警發現1名外國男子在人行道上騎機車上前攔查，發現他不僅散發濃厚酒味，經測定呼氣酒精值達0.30mg/l，當場逮捕移送法辦。

歸仁警分局表示，「秉持酒駕零容忍的決心」，持續規畫勤務防制酒駕危害發生，也前往飲酒或賣酒處所宣導勿酒駕及酒後代駕，強化民眾守法觀念，降低酒駕對交通安全的危害。

警方表示，酒駕零容忍除強力執法，也需要全民合作，因此員警會前往轄內土雞城、音樂會館、餐廳等飲酒處所宣導，邀請店家一同加入反酒駕行列，張貼勿酒駕訊息，並提供酒後代駕資訊，希望警民共同合作，防制酒駕發生。

歸仁分局長廖水池說，部分酒駕事故與酒精代謝有關，常有民眾誤以為飲酒後經過一夜或是數小時睡眠後，便能完全代謝酒精就貿然駕車上路，建議有飲酒習慣的民眾可自購簡易式酒精檢測器，飲酒休息後自行測試，確認無酒精反應再上路，才能避免自身誤觸法網。