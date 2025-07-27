新北院佐理員涉廁所等處裝密錄器 懲戒法院判撤職

新北地方法院駱姓佐理員涉嫌在法院茶水間、辦公室及廁所裝設密錄器，偷拍民眾如廁等隱私影像，總計14人受害，被檢方起訴。懲戒法院判決駱男撤職並停止任用5年，可上訴。

根據懲戒法院判決書，駱男自民國94年3月15日起，擔任新北地院法警，後來經內部徵選為佐理員，任職於新北地院板橋院區調查保護室，負責協助調查保護官執行觀護行政業務。

駱男涉嫌自111年起利用獨留辦公室加班機會，將密錄器以膠帶固定於茶水間、辦公室座位低角度，或廁所蹲式馬桶等處，偷拍被害人裙底、短褲底大腿內側、大腿根部及內褲影像，或如廁的非公開活動及身體隱私部位。

1名法警今年1月間如廁時察覺並報警處理，駱男在新北地院政風室訪談及刑事偵查時均坦承全部事實，新北地檢署依公務員無故攝錄性影像罪起訴駱男，目前正在新北地院審理中。司法院也將駱男移送懲戒。

懲戒法院審酌駱男身為司法人員，竟不知應嚴守法紀，僅因一己私欲，即長期在機關辦公場所及衛廁隱私處所內，持續以惡質的密錄手法，侵犯眾多被害人身體私密部位，損害機關形象及政府信譽，莫此為甚，考量駱男事後坦承所為，日前判決駱男撤職並停止任用5年。可上訴。