機車騎士右轉有打方向燈 後方騎士撞上來釀1死 無罪遭逆轉

苗栗縣王姓男子在3年前騎車載人行經後龍鎮造豐路外側快車道時，打方向燈右轉，但未注意到後方林姓機車騎士，兩車發生碰撞後，林男頭顱破裂身亡，王男主張沒有看到林男，且林男車速快，一審一度認定王無注意後車義務，判無罪，不過二審、更一審都認定，王要右轉未先行駛到慢車道再右轉，有過失責任，判刑5月可易科。

判決指出，王姓男子在2022年11月間，騎機車載李姓友人，沿苗栗縣後龍鎮造豐路外側快車道，行經造豐路與新港二路交岔路口欲右轉，王男雖有打方向燈，但卻先駛入慢車道，後方林姓騎士直行時速約63公里，反應不及撞上，林因頭顱破裂致死，王男被檢方依過失致死罪起訴。

苗栗地院審理時，雖然交通部公路局覆議認定，王男行經號誌管制路口逕行右轉，未注意同向右後直行來車與安全間隔，為肇事主因，林男行經號誌管制路口，未與前車保持安全距離且未注意車前狀況，且有超速，為肇事次因，不過考量到王男案發時可以採取迴避的時間很短，加上林男是在王男右後方突然超速，客觀上無從預見，判王無罪。

全案上訴台中高分院後，合議庭認為，王男行駛的快車道旁還有劃設1.8公尺寬的慢車道，案發前慢車道淨空無障礙物，王男有餘裕可在右轉前，先行駛到慢車道，但王卻是在外側快車道行駛，接近斑馬線時，直接右轉發生事故，王男的不作為有疏失。

二審也說，雖然王男行向的外側快車道，在接近肇事路口時，有標示直行兼右轉的指向標線，但用路人仍應針對道路現況，全面關注，以免發生交通事故，王男案發前可有餘裕提前駛入慢車道，卻未採取此項可避免事故發生的措施，認定有過失，判5月徒刑，可易科。