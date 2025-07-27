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站著騎車比坐著看得更高更遠？ 他危險駕駛挨罰1萬2不服提告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

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蔡姓男子不戴安全帽騎車，在馬路上又站立騎車18秒，被警方錄影採證，逕行舉發3張罰單，共裁罰12500元、吊扣牌照半年；蔡不服，提起行政訴訟批評「少見多怪」、「站著比坐著可以看得更高更遠，重心更穩」，法院不採信其辯詞，認定裁罰無誤，駁回告訴。

判決書指出，蔡姓男子去年5月9日清晨7時許，在台南市東區巴克禮路騎機車時，因沒有戴安全帽，加上站著騎車，分別被警方逕行舉發「未依規定戴安全帽」、「以危險方式在道路上駕駛機車」以及一張處車主等共3張罰單，並移送台南市交通局。

交通局去年11月28日裁罰蔡姓男子罰鍰500、12000元，應參加道路交通安全講習以及吊扣汽車牌照6個月，蔡不服向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟指出，少見多怪的民眾無法體會站著比坐著可以看得更高更遠，重心更穩。

蔡表示，之前有人戴安全帽像耳聾又影響視野，跟大貨車發生事故死亡，安全帽是大包袱不安全；他沒有蛇行，沒有危險駕駛，請求撤銷裁罰。

交通局說明，依據採證影片，可見蔡姓騎士站立騎乘機車且未戴安全帽，若遇突發狀況將難以穩定操控車輛，及時反應及剎車，已逾越一般用路人對其行車動線合理期待，裁罰無誤。

法院當庭勘驗採證影片，確認蔡姓男子全程站立騎車，且未戴安全帽；蔡站立駕駛機車長達18秒，其身體重量僅依憑站立點支撐，倘遇路面有坑洞、砂石等或其他突發狀況，難以隨時操控保持機車平穩，容易導致重心偏移而有歪斜、逸脫原行車方向或傾倒之虞。

法院認為，蔡的駕駛行為將影響附近其他用路人行車安全，從站立駕駛對其他用路人交通安全危險性、站立行駛時間非短暫等情狀，堪認蔡漠視交通秩序及安全，已達高度威脅一般用路人生命、身體安全程度，屬於危險駕車方式。

法院審酌，蔡姓男子就站立駕駛機車行為能認識且有意為之，本身又是車主，因此交通局依法裁罰，並無違誤，蔡訴請撤銷為無理由，應予駁回。

蔡姓男子站著騎車挨罰12000元，不服提起行政訴訟批評「少見多怪」、「站著比坐著可以看得更高更遠，重心更穩」，法院駁回告訴。本報資料照片
蔡姓男子站著騎車挨罰12000元，不服提起行政訴訟批評「少見多怪」、「站著比坐著可以看得更高更遠，重心更穩」，法院駁回告訴。本報資料照片

罰單 安全帽

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