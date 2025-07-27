女住院爭吵護理師制止被打傷 嘉檢聲請簡判

林姓女子被控去年9月間住院，因在病房爭吵，護理師制止卻遭林女出手揮打受傷。林女辯稱，被眾人壓制，只用手撥一下，嘉義地檢署偵結，依違反醫療法向法院聲請簡易判決。

據嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書，40歲林女去年9月1日因病在部立嘉義醫院住院治療，同月6日深夜，因在病房與陳姓前夫（另為不起訴處分）發生爭吵，護理師聽聞後，為管理病房秩序前往制止。

不料，當時林女徒手揮打出面制止的護理師，造成護理師胸部挫傷，證件夾也損壞；林女還以頭、腳撞擊並毀損病房內櫃子，事後護理師及醫院報警處理。

嘉檢表示，林女否認攻擊醫護人員，辯稱「當時醫護人員及保全壓制我，我沒辦法喘氣，我有用手撥一下，有撥到一張識別證掉了。後來因被激怒了，為了反抗，才會用頭撞擊及腳踹櫃子」。

但經查，有護理人員指述、傷勢診斷書、醫療暴力通報單、以及病房櫃子毀損照片等證據佐證，認定林女違反醫療法，涉以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，依法聲請簡易判決處刑。