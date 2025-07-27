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把車手當工作！桃園移工1個月狂領30次 警逮捕他一臉懵

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

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桃園一名越南籍22歲高姓男移工來台工作6個月，卻離職並在空窗期擔任詐騙集團車手，1個月內於桃園及中部地區ATM提領超過30次，警方昨趁男子前往仲介公司找工作時逮捕他，高男面對員警還一臉懵，全案依法移請偵辦。

桃園警分局景福派出所員警近日追查詐欺案件時，經過濾比對發現一名車手在1個多月內於桃園及台中、彰化、南投地區共提領超過30次，經追查鎖定發現該車手為一名越南籍22歲高姓男子。

員警訪查了解，發現高男來台6個月已離職，沒想到他在找工作期間竟擔任詐騙車手，員警研判他仍須透過仲介公司代尋僱主，才能繼續留在台灣，於是擴大佈線展開追查。

對此高男於昨下午3時許果然在友人陪同下前往桃園區民族路上某仲介公司想找工作，埋伏員警見狀立刻上前包圍他，然而高男還一臉茫然，渾然不知自己早已被警方發現犯法行為，隨後員警出示相關事證並請翻譯人員代為說明，請高男配合調查，全案依法移請偵辦。

桃園越南籍22歲高姓男移工來台工作6個月，卻離職並在空窗期擔任詐騙集團車手。記者周嘉茹／翻攝
桃園越南籍22歲高姓男移工來台工作6個月，卻離職並在空窗期擔任詐騙集團車手。記者周嘉茹／翻攝

桃園 車手

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