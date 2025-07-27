205兵工廠上校、士官長喝花酒護航廠商 二審仍判要入監

國防部軍備局林姓上校與呂姓、林姓士官長，被控接受廠商招待喝「花酒」，在標案驗收時放水，高雄地院依收受不正利益，判2年至2年7月不等徒刑，呂男因獲判緩刑，上訴時撤告確定；林姓上校、林姓士官長經二審審理後，合議庭認一審量刑無誤，各維持2年5月、2年7月刑度。

判決指出，林姓上校為軍備局205廠工務中心工務長，林姓、呂姓士官長則在工務中心任職，均為試製認證評鑑小組，負責評鑑廠商財務、生產等狀況。

當時該廠槍件所進行「機軸半成品等5項」採購案，得標廠商未能順利履約及請款，先邀請負責標案督導的林姓士官長上酒店，再請林協助邀訪林姓上校與會，兩人多次出入市區高檔會館，費用均由得標廠商負責。

不僅於此，有廠商有意打入軍品供應鏈，找上林姓上校協助，林男指示廠商可向205廠申請試製認證資格，若獲准205廠便能向他們採購。該廠商為加速通過試製認證資格，便找林姓上校、呂姓、林姓士官長等人上酒店，由呂等人提供意見，讓廠商依指示通過驗證。

檢廉調查時，涉案3名軍士官均自白犯罪，檢廉統計林姓上校等3人從2018年至2019年底，至少接受廠商招待喝「花酒」多達20次，承包商、試製案廠商也坦承招待林男等人是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。

高雄地院審理後，法官認為3人均擔任軍備局205廠工務中心要職，對於廠商履約有決定權，認定喝花酒與3人職務具對價關係。

法官考量3人偵查中均自白，依規定給予減刑，且3人所圖利益均在5萬元以下，皆已繳回所收受不正利益金額，依貪汙治罪條例，判林姓上校2年5月、林姓士官長2年7月，並均宣告指奪公權1年；呂姓士官長處2年，另宣告緩刑2年，呂於二審審理時，撤回上訴確定。

林姓上校、林姓士官長不服判決上訴，希望從輕改判，爭取緩刑機會。高雄高分院審理後，合議庭考量地院審理時，已就林姓上校、林姓士官長犯行、不法侵害予以審酌，原審量刑無違誤，維持原審刑度，因不符緩刑要件，不另宣告緩刑。