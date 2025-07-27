快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

聽新聞
0:00 / 0:00

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航廠商 二審仍判要入監

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國防部軍備局林姓上校與呂姓、林姓士官長，被控接受廠商招待喝「花酒」，在標案驗收時放水，高雄地院依收受不正利益，判2年至2年7月不等徒刑，呂男因獲判緩刑，上訴時撤告確定；林姓上校、林姓士官長經二審審理後，合議庭認一審量刑無誤，各維持2年5月、2年7月刑度。

判決指出，林姓上校為軍備局205廠工務中心工務長，林姓、呂姓士官長則在工務中心任職，均為試製認證評鑑小組，負責評鑑廠商財務、生產等狀況。

當時該廠槍件所進行「機軸半成品等5項」採購案，得標廠商未能順利履約及請款，先邀請負責標案督導的林姓士官長上酒店，再請林協助邀訪林姓上校與會，兩人多次出入市區高檔會館，費用均由得標廠商負責。

不僅於此，有廠商有意打入軍品供應鏈，找上林姓上校協助，林男指示廠商可向205廠申請試製認證資格，若獲准205廠便能向他們採購。該廠商為加速通過試製認證資格，便找林姓上校、呂姓、林姓士官長等人上酒店，由呂等人提供意見，讓廠商依指示通過驗證。

檢廉調查時，涉案3名軍士官均自白犯罪，檢廉統計林姓上校等3人從2018年至2019年底，至少接受廠商招待喝「花酒」多達20次，承包商、試製案廠商也坦承招待林男等人是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。

高雄地院審理後，法官認為3人均擔任軍備局205廠工務中心要職，對於廠商履約有決定權，認定喝花酒與3人職務具對價關係。

法官考量3人偵查中均自白，依規定給予減刑，且3人所圖利益均在5萬元以下，皆已繳回所收受不正利益金額，依貪汙治罪條例，判林姓上校2年5月、林姓士官長2年7月，並均宣告指奪公權1年；呂姓士官長處2年，另宣告緩刑2年，呂於二審審理時，撤回上訴確定。

林姓上校、林姓士官長不服判決上訴，希望從輕改判，爭取緩刑機會。高雄高分院審理後，合議庭考量地院審理時，已就林姓上校、林姓士官長犯行、不法侵害予以審酌，原審量刑無違誤，維持原審刑度，因不符緩刑要件，不另宣告緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

關係 酒店 士官長

延伸閱讀

台中輕熟女心輔師與差20歲已婚高中師搞不倫 二審判賠25萬確定

彰化前獅子會長變車手詐千萬 「樂善好施」當上訴理由...法官改判了

連開3槍都卡彈 高雄男老師槍殺女老師未遂、二審遭駁回

獨／台中單元二重劃區弊案 沒收73億土地被撤 今改判仍沒收土地

相關新聞

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航廠商 二審仍判要入監

國防部軍備局林姓上校與呂姓、林姓士官長，被控接受廠商招待喝「花酒」，在標案驗收時放水，高雄地院依收受不正利益，判2年至2...

台中長腿妹裙上一坨不明汙漬…警攔查發現她違法糗大

台中市溫姓女子近日凌晨與友人至夜店歡聚飲酒後，獨自騎機車返家，行經南屯區向上路與惠文路口時，因行車不穩、神情恍惚且裙子上...

把車手當工作！桃園移工1個月狂領30次 警逮捕他一臉懵

桃園一名越南籍22歲高姓男移工來台工作6個月，卻離職並在空窗期擔任詐騙集團車手，1個月內於桃園及中部地區ATM提領超過3...

台中罷免投票日這一幕很暖...七旬婦行動不便 警背著小跑步助投票

昨天是第一波罷免立委投票日，24名立委的罷免案都不通過，昨天第六警分局市政所警員在東興國小執行安全維護時，警員看到一對七...

棋藝棋牌社列特定行業？ 議員陳情多 北市採源頭管理

棋牌、棋藝社等店家多，議員接獲陳情，指近年開許多棋牌社，都開在住宅區且24小時營業，有客人在騎樓陽台等抽菸、大聲喧嘩，再...

影／台中行人正義大執法 半年告發3.6萬件 14行人死亡有11人違規

台灣近期傳出重大行人交通事故案件，台中市警局已執行半年的「行人正義大執法專案」，迄今已取締破3萬6306件，其中以闖紅燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。