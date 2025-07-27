台中長腿妹裙上一坨不明汙漬…警攔查發現她違法糗大

台中市溫姓女子近日凌晨與友人至夜店歡聚飲酒後，獨自騎機車返家，行經南屯區向上路與惠文路口時，因行車不穩、神情恍惚且裙子上沾有不明汙漬，疑為嘔吐物，引起巡邏警員注意，攔查後發現溫女酒測值超標，依法送辦。

據查，溫女（21歲）案發前與友人相約至夜店聚會，席間多次暢飲調酒，直到隔天凌晨3時許才準備返家，因行車不穩且多次搖晃，第四分局大墩派出所巡邏員警見狀主動上前關心。

警員發現，當時溫女不僅神情恍惚，短裙上還沾有疑似嘔吐物的不明汙漬，溫女面對警員詢問，起初否認飲酒，聲稱是朋友醉倒嘔吐波及，她擦拭後未及更換衣物。

警員依法對她進行酒測，結果顯示酒精濃度已達每公升0.60毫克，明顯超過法定標準值，已構成公共危險罪，依法移送台中地檢署偵辦。

台中市第四警分局長陳祥麟表示，呼籲民眾切勿心存僥倖，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能波及無辜。即便深夜返家，也應尋求代駕、搭乘計程車或大眾運輸工具，以避免憾事發生，將持續強化取締酒駕執法能量，保障用路人之安全。