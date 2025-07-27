棋藝棋牌社列特定行業? 議員陳情多 北市採源頭管理

棋牌、棋藝社等店家多，議員接獲陳情，指近年開許多棋牌社，都開在住宅區且24小時營業，有客人在騎樓陽台等抽菸、大聲喧嘩，再加上警方時不時臨檢等，讓居民苦不堪言。盼市府研議是否列特定行業，訂定「特定行業登記審查作業要點」。

北市商業處表示，依經濟部歷次函釋，「休閒活動場館業」營業項目定義內容並未包含提供場所供人打麻將或撲克牌等，這類活動不能申請公司及商業登記。北市府是從源頭加強「休閒活動場館業」登記審查作業。

北市議員徐立信等接獲陳情，表示有民眾住家附近，開了24小時的棋牌館、麻將館，包括菸味、噪音等問題，都嚴重影響住戶生活品質。有住戶說，他們之前也有報警過，但警方臨檢後，業者又馬上正常營業，且業者還可能舊牌變更地址、或用新牌、用其他名目登記。

徐舉先前在萬華區一家棋牌社，2020年7月就在長沙街2段營業，被檢舉多次，也被警抄多次，但騎樓抽菸、大聲喧嘩鬧事、未成年出入、內部掛羊頭賣狗肉實際聚賭，依舊照常營業，業者不能用棋牌社麻將館等登記，就以其他會館等名稱登記，商業處等單位卻只用書面審查即可，廣發牌照，並沒有聯合相關單位做實地審查才發牌，嚴重影響社區鄰里生活。

徐立信說，新北市已於去年4月12日通過將休閒活動場館業列特定行業，並有列為「新北市特定行業登記審查作業要點」規範特定行業，登記申請時將加強實質審查，進行跨局處會審及相關現場勘查作業，從源頭管制，杜絕不肖業者進駐違法的風險。不過北市並沒有列為特定行業。

對此，北市商業處表示，依經濟部歷次函釋，「休閒活動場館業」營業項目定義內容並未包含提供場所供人打麻將或撲克牌等，這類活動不能申請公司及商業登記。北市府是從源頭加強「休閒活動場館業」登記審查作業。

另外，北市府今年6月13日已發布「北市休閒活動場館業營業場所登記審查作業要點」，6月16日生效；於營業場所預先審查時，預審系統將顯示「休閒活動場館業定義內容未包含提供場所場地供人打麻將或撲克牌」等相關警語，提醒申請人知悉。

商業處表示，為防止業者以「合法登記」為名，可能涉及賭博等不法情事的麻將、撲克行為，故針對申請休閒活動場館業營業項目者，將由市府各機關於營業場所現場會勘、及業者提出場所不從事麻將、撲克等行為的切結書，具結於營業場所未從事麻將、撲克等行為，且符合北市都計、建管、消防等法令規定者，始准其登記休閒活動場館業之營業項目。