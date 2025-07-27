台中罷免投票日這一幕很暖...七旬婦行動不便 警背著小跑步助投票

昨天是第一波罷免立委投票日，24名立委的罷免案都不通過，昨天第六警分局市政所警員在東興國小執行安全維護時，警員看到一對七旬老夫妻要投票，其中婦人拄著助行器，詢問是否有輪椅可商借，警員一看往投票所路線還有階梯、長廊，距離不短，當機立斷背著婦人，小跑步到投票所，留下暖心的一幕。

第六警分局市政所警員昨天中午在東興國小投票點安全維護，一對七旬老夫妻向警員求助，婦人拄著助行器要到投票所仍有段距離，詢問警員是否能商借輪椅，警員看到婦人的投票所距離入口處尚遠，中間還得經過階梯、操場與長廊等地形，對婦人來說可能是「一場硬仗」。

警員當機立斷，將老婦人背起後，以小跑步方式，帶著婦人前往投票所，順利協助老婦人投下神聖的一票，該對老夫妻事後也向警員致謝，「真的很感謝警察」。