影／台中行人正義大執法 半年告發3.6萬件 14行人死亡有11人違規

台灣近期傳出重大行人交通事故案件，台中市警局已執行半年的「行人正義大執法專案」，迄今已取締破3萬6306件，其中以闖紅燈比例最高，占比76％，另外行人發生交通事故身亡案件有14件，其中11人涉有橫越道路等違規，台中市交大也提醒用路人與行人都需守法，以策安全。

台中市警局已執行「行人正義大執法專案」半年，統計1月至6月，一共取締3萬6306件有關行人安全類別的交通違規， 取締違規件數前3名依序為「闖紅燈」2萬7709件、「行人違規」4,119件、「車輛不停讓行人」3073件。

台中市交大指出，該三項違規項目也是常造成行人交通事故主因，統計今年1至6月行人24小時內死亡人數共有14人，其中11位行人均涉有違規行為，占比高達78.6%，以「未依標誌或標線穿越道路」為主要違規態樣。

交大提醒，不僅是駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，而行人也不要貪圖一時之快而隨意穿越馬路，除了造成自身危險外，也容易因往來車輛速度過快而釀成嚴重交通事故。

交大指出， 今年交通部修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」已自6月30日起施行，尤其是針對多次違規或肇事的駕駛人，予以更為嚴厲的裁罰，修法加重肇事致行人輕傷的處罰，提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡的處罰，一律處以最高額3萬6000元。

台中市警局表示，將持續滾動修正「行人正義大執法專案」策略，要求各分局以精準執法方式，達成防制事故目的，針對轄區內易發生行人事故路口，編排勤務加強取締「闖紅燈」、「車輛不停讓行人」、「路口搶快提前左轉彎」、「行人違規」等交通違規，全力守護行人安全。