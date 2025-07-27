法院廁所被裝密錄器 懲戒法院批佐理員「惡質」 撤職、停用5年

新北地院前佐理員駱思龍在板橋簡易庭男、女廁偷裝密錄器，拍攝院內及院外民眾，時間長達2、3年，新北地檢署偵查認定有14人受害，依公務員無故攝錄性影像罪起訴駱，並請新北地院從重論處。司法院將駱移送懲戒法院，懲戒法院認為他「惡質」，判撤職，停止任用5年。

駱思龍自2005年起，在新北地院擔任法警，後被選為佐理員，負責協助調查保護官執行觀護行政業務。

但駱卻從2022年起，利用下班後獨留辦公室加班，將密錄器以膠帶固定在茶水間、辦公座位低角度，或廁所蹲式馬桶集汙糟上方竊錄被害人裙底、短褲底大腿根部和內褲等影像。一名被害人如廁時察覺有異，劣跡才曝光。

檢警查扣15段竊錄影像，其中有1段是男性被害人如廁，新北地院1月14日召開考績會，函台灣高等法院轉司法院將駱男移送懲戒法院，並建議停職，隔天司法院決議停職，駱17日火速離職。

懲戒法院審理時，駱思龍未提出答辯，但因檢方已起訴，懲戒法院認定他犯罪。