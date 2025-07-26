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2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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台中3立委挺過大罷免 台中藍營黨部還有這關...涉偽造連署8月開庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

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全台第一波大罷免結果今出爐，24名國民黨立委罷免案皆未通過，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的3名立委廖偉翔黃健豪羅廷瑋均挺過；但先前藍營為反制發起罷免綠委，藍營台中市黨部幹部等34人因「抄寫黨員名冊」遭違反個資法起訴，台中地院已排定8月18日首度開庭。

台中地檢起訴指出，國民黨台中市黨部針對全台發起罷免藍委，為了反制並對綠營台中立委蔡其昌、何欣純發起罷免案，由市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免事務總負責人，書記長陳劍鋒協助，其等為求迅速達到人數門檻，由伍康龍起意抄寫國民黨黨員名冊，大量抄寫偽造。

檢方查，伍康龍今年1月22日在黨部LINE群組，傳訊要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支，並下載黨籍第一、第七選區黨員名冊，作為抄寫依據資料。

隔天23日，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258份是偽造，痛批侵害選民隱私權，使罷免提議程序淪為政治操作工具，更挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴34人。

檢方5月2日搜索後將伍康龍、陳劍鋒聲押獲准，6月27日起訴、移審，台中地院28日凌晨裁定伍、陳各80萬元、100萬元交保。

台中地院已經排定庭期，該案訂於8月18日上午首度開準備程序庭審理。

國民黨台中市黨部。圖／報系資料照
國民黨台中市黨部。圖／報系資料照

大罷免 國民黨 盧秀燕 廖偉翔 羅廷瑋 黃健豪

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