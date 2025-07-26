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台南男不堪照顧重擔弒父 法官避免二度傷害 裁定不行國民參審

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，他坦承犯行外，親友對許肩負責任過重，導致悲劇發生均表示原諒，均不希望行國民參與審判，檢方也認可能造成家屬二度傷害，台南地院裁定不行國民參與審判。

檢方表示，許男認罪下，本案情節及特殊事實狀況，確實有符合國民法官法第6條第1項第4款、第5款情形，家屬在本案會陷入兩難，若採國民參與審判程序，引入國民意見，幫被害人家屬實現公道，同時會將被害人家庭不堪處境揭露，可能造成被害人家屬二度傷害，認為不適合行國民參與審判。

許男的姊姊指出，父母年紀大、生病，都是弟弟在照顧，而且照顧父母很久了，她想用通常程序審理就好，不希望行國民參與審判。許男的女兒兼輔佐人也表示，希望以通常程序審理。

台南地院合議庭表示，國民參與審判案件普遍受到媒體及輿論關注，但被害人家屬均不希望行國民參與審判，若本案行國民參與審判，審理過程可能對被害人家屬造成過度身心煎熬，難以回歸平靜生活。

合議庭認為，本案縱然進行通常審判程序，相關事實所涉及罪名、量刑、當事人權益、程序利益等事項，由職業法官審理，仍得以兼顧平衡。合議庭於斟酌反映國民法律感情意義等公共利益，慮及當事人、被害人家屬權益與訴訟資源有效運用後，依本案案件情節，認以不行國民參與審判為適當。

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台南地院認為，若許男弒父案行國民參與審判，審理過程可能對被害人家屬造成過度身心煎熬，難以回歸平靜生活，裁定不行國民參與審判。圖／本報資料照
台南地院認為，若許男弒父案行國民參與審判，審理過程可能對被害人家屬造成過度身心煎熬，難以回歸平靜生活，裁定不行國民參與審判。圖／本報資料照

台南 被害人 國民法官

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