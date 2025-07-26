女子車禍受傷 求償全口牙齒重建100萬 肇事者：應該只撞到前面的牙齒

黃男開車要迴轉時，與騎機車的鄭女發生車禍。鄭女求償全口牙齒重建費100萬元，黃男指她應只撞到前面的牙齒，沒有全口重建必要。法官審理後指出，鄭女有權選擇信賴的醫師，黃男應依治療計畫表給付88萬元，加上其他款項及扣除保險金，應再賠償鄭女183萬多元。全案可上訴。

判決指出，黃男2023年9月8日上午開車暫停在路邊，起步準備迴轉時，與鄭女騎的機車發生碰撞，導致鄭女倒地，造成左橈骨尺骨遠端閉鎖性骨折、上頷骨牙槽骨骨折、左側顴骨及眼眶骨骨折、左手中指遠端指骨開放性骨折等傷害。

基隆地方法院刑事庭審理後，依過失傷害罪嫌判黃男5月徒刑，鄭女提起附帶民事訴訟，請求黃男賠償醫療費8萬2151元、藥品費5910元、牙齒重建費100萬元，另因只能食用流質食物購買的果汁機1768元，休養3個月無法工作損失8萬6100元，以及精神慰撫金100萬元，扣除保險已給付金額，黃男應再賠償200萬元。

黃男答辯，他沒有那麼多錢賠償鄭女，另外對鄭女要求賠償醫療費、藥品費、果汁機和不能工作損失的費用沒有意見，但牙齒重建費用部分，因為鄭女應該只有撞到前面的牙齒，沒有全口重建的必要。

鄭女發生車禍當天被送往基隆長庚醫院急救，法官問醫院意見。醫院回覆指出，依照當日牙科檢查記錄，鄭女應是車禍外傷。鄭女約3個月後要求開立診斷書，並在骨科、整形外科、神經科就診，並無牙科就診紀錄。

醫院表示，因為距離上次看診已逾1年半，無法推測她目前的口腔現況，但照之前上顎前牙區缺牙5顆、下顎前牙斷裂一顆判斷，採用傳統活動假牙、傳統瓷牙牙橋，費用約10-15萬元，如採人工植牙可能在60-70萬元間。

法官指出，鄭女確因車禍要重建牙齒，並有必要選擇信賴的醫療機構就醫。鄭女決定到瑞芳一家牙醫診所治療，診所治療計畫表列出費用共88萬元。黃男雖對鄭女牙齒損傷位置及數量有所爭執，但對診所治療計畫表，費用總價88萬元並無意見，故牙齒重建費用以88萬元計算為妥。鄭女承受相當程度精神痛苦，請求100萬元撫慰金也應准許。