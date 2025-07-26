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高雄女毒犯入獄前險被劫囚 丈夫Gogoro接應傳訊「用最快速度跑」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鳳山警分局文山派出所去年12月20日深夜員警逮捕一名通緝的邱姓女毒犯要押解入獄，沒想到剛要押她上警車，女毒犯的丈夫竟然埋伏在旁騎Gogoro準備將人接走，女毒犯一掙脫隨即衝向機車，嚇得員警全衝上前攔人，2人遭逮後移送，被依犯脫逃未遂罪各判2個月有期徒刑。

判決書指出，邱姓女子因為違反藥事法遭屏東地方法院判刑4個月有期徒刑確定，但她卻未依法入監服刑遭到通緝。高雄鳳山警方在她被通緝隔天的12月20日晚上11時許逮捕她，並加上手銬防止逃脫，未料邱女的丈夫卻為了幫她逃脫，竟密謀劫囚。

邱女的丈夫鄭姓男子12月21日0時18分騎乘Gogoro到文山派出所外埋伏，在邱女即將被解送前，鄭男傳了IG訊息給邱女，要邱女一走出派出所就快跑，還提醒邱女「我狗溝龍發著、我數到3、請你用最快的速度跑」。

文山派出所員警走出派出所正要把邱女押上警車送往監獄時，才剛把邱女手上的手銬解開，邱女立刻拔腿狂奔，往鄭男的機車跑去，員警見狀全衝上前攔阻人車，才沒有讓邱女被鄭男劫囚成功，2人全都當場遭逮。

2人被依涉犯逃脫罪移送，高雄地院法官認為邱女身為通緝犯，被警察逮捕後還藉故脫逃，鄭男為幫妻子逃脫，2人都漠視公權力，影響社會秩序，因此依涉犯脫逃未遂分別判處有期徒刑2個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地方法院。圖／本報系資料照
高雄地方法院。圖／本報系資料照

通緝 毒犯 丈夫 Gogoro

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