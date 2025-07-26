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台中輕熟女心輔師與差20歲已婚高中師搞不倫 二審判賠25萬確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約30多歲的心理輔導師與年齡相差20多歲的已婚高中教師搞不倫，也擔任高中老師的人妻去年初發現丈夫外遇，與對方互傳3千多則的曖昧訊息，正宮提出損害賠償告訴，求償60萬元，一、二審都判心輔師得賠25萬元，全案確定。

判決指出，台中市一名年約30多歲的女子任職心理輔導師，與其就讀高中時的已婚教師不倫，時間長達6年，已婚師的妻子在去年初無意間發現，丈夫手機內有3000多則與心輔師的曖昧訊息，向丈夫質問後，丈夫坦認有不倫，且有發生性關係，正宮向心輔師求償60萬元。

一審審理時，心輔師否認與已婚師有不倫，且人妻提供的證據，不足以作為認定她有侵害配偶權的證據，請求法官駁回訴訟。

一審審酌，此案有已婚男的證詞，已坦認在去年初時，有與心輔師在其電動車內，發生性行為，另外二人互相傳送的訊息，常表達「想你、愛你」等親暱對話，顯然已逾越一般正常兩性交往，認定侵害配偶權，考量雙方資力等情狀後，判心輔師要賠25萬元。

心輔師上訴台中高分院後，二審仍採一審認定，駁回心輔師訴請，維持原判，全案確定。

台中市一名心輔師與相差20歲已婚高中時搞不倫，二審判她要賠25萬元確定。示意圖／本報資料照片
台中市一名心輔師與相差20歲已婚高中時搞不倫，二審判她要賠25萬元確定。示意圖／本報資料照片

丈夫 配偶 台中市

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