彰化前獅子會長變車手詐千萬 「樂善好施」當上訴理由...法官改判了

彰化縣蔡姓男子是二手車商，涉在2年前加入「麥可」詐騙集團，擔任車手到超商交易虛擬貨幣，謝姓被害人交付1099萬元現金給蔡，謝事後發現被騙報警，警方查獲蔡，依詐欺罪送辦，一審判蔡3年徒刑，二審蔡以曾任獅子會長、家長會長，每月會賠被害人4萬5000元為由，請求緩刑，二審改判2年2月，仍可上訴。

判決指出，蔡姓男子在2023年4月至5月間擔任詐騙集團車手，當時謝姓男子被詐團以投資虛擬貨幣為由詐騙，謝在彰化縣一間超商內，三度交付389萬元、340萬元、370萬元給蔡，後來謝發現受騙後報警。

謝男在警方協助在在2023年5月間再約出蔡男，在超商內交付100萬元購買虛擬幣，警方在場埋伏，等蔡現身抓人，依詐欺罪送辦。

彰化地院判蔡男3年徒刑，蔡男不服上訴台中高分院，蔡男以過去未曾有犯過刑案，曾擔任獅子會長、家長會長，樂善好施，多次捐款，此次僅是一時失慮，希望法官給能改過機會，每月會給付4萬5000元和解金給被害人，希望法官給予緩刑。