獨／陸軍八軍團輔導長多收22萬洗衣費竟私吞 用來買遊戲點數

時任陸軍第八軍團蕭姓輔導長代義務役受訓新兵保管洗衣等費用時，因疏於確認重複向全連152人多收取1次，發現溢領22萬400元又見無人反應竟侵吞；檢方訊時，蕭坦言「覺得既然多收了，就拿去買手機遊戲點數」，檢方偵結依侵占罪嫌起訴他。

檢調查，蕭男2021年、2022年間在陸軍第八軍團擔任中尉輔導長時，依慣例收取、保管士兵個人繳交福利委員會的委商服務費，包括洗衣費、理髮費及縫紉費等，相關費用是訓員自行繳交並非屬公費，輔導長代保管也非法定職務。

2022年1月間，八軍團單位的福利委員已向全體訓員收取每人1450元委商服務費，負責人員也把款項全數放置在蕭的輔導長室保險櫃內。

但蕭因疏未查證款項是否已收齊，同年2月6日又透過LINE群組刊登需要繳款通知，並再次向該梯訓員每人再收1450元，一共收受22萬400元，他事後得知重複收款，理應將溢收款項應退還全體訓員。

但蕭男卻錢據為己有，甚至用於購買手機遊戲點數，直到調查局接獲檢舉，將他移送偵辦才曝光，蕭也將侵占款項繳回。

檢方訊時，蕭表示誤以為款項尚未收齊，過年後才在群組提醒要繳交委商服務費，但也沒有人反應已重複收取，直到自己點交金額才發現，他對侵占這筆22萬400元認罪，並直言「我當時覺得既然多收了，便用於購買手機遊戲點數。」

檢方比對相關金流，且有當時受訓的義務役士兵證稱，受訓時以現金繳納洗衣費等，收取金額、次數不記得，但後來接受調查時，發現名下戶頭有匯入1450元的溢繳款項退款，偵結依侵占罪嫌起訴他。