台中71歲翁不甩保護令 狠潑兄鹽酸、亂刀猛砍...判6年4月
台中71歲張姓老翁疑和哥哥有財物糾紛，去年底預藏鹽酸、刀械跑到對方店面，直接朝他猛潑酸、揮刀砍人，在場1名女員工遭波及右眼險失明，張兄多處中刀倒臥血泊送醫撿回一命；台中地院審理後依殺人未遂等罪判張翁一共6年4月徒刑，可上訴。
檢方起訴指出，張翁前因對哥哥暴力行為，經對方申請保護令不得騷擾，但他2024年12月20日下午4點多跑到哥哥位於西區的骨董店，先是拿工業用鹽酸朝對方猛潑，再朝一旁哥哥的李姓員工潑，釀李女雙手、右臉及右眼都遭化學灼傷。
張翁不罷休，又再度對哥哥潑酸、持刀子砍殺，釀哥哥雙手多處韌帶損傷、頭部撕裂傷及腳骨折，當時李姓員工遇害往後門逃跑，趕緊找清水沖洗眼睛，並向現場的郭姓保全求救，不久2人回現場查看驚覺張翁多處中刀倒臥血泊。
由於張翁犯案後逃逸，躲到南投偏僻郊區，警方獲報持檢方開立的拘票，隔日赴南投中寮將他逮捕到案。
檢方訊時，張翁坦承有持預藏的鹽酸潑哥哥、李姓員工，也有持刀揮砍，現場被害人指證歷歷，並有提出驗傷證明。
檢方勘驗現場監視器，發現有拍下張翁潑酸、揮刀的經過，且警方拘提時，也在其身上查獲2瓶工業用鹽酸，認定他犯嫌明確。
檢方偵結依殺人未遂、家暴傷害及違反保護令等罪嫌起訴；台中地院審理後，依殺人未遂等罪一共判張翁6年4月。
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