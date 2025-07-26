摩鐵歡愛羅生門...他性侵KTV女員工逆轉有罪賠15萬

台中市張姓男子在5年前到一間KTV消費，結束後與坐檯服務生一同外出打算按摩，期間張男以按摩店沒開，再將女子載往汽車旅館，在等候按摩師期間，張男與女子發生性關係，女子指控張男性侵，張一審獲判無罪，二審逆轉改判有罪後，上訴駁回確定；女子求償100萬元，二審判張要賠15萬元，全案確定。

判決指出，張姓男子在2020年7月間與友人前往台中市一間KTV消費，店家安排一名女服務生陪侍，該女服務生在結束後欲去按摩，張提議同行，因按摩店沒開，張男再開車載女服務生前往一間汽車旅館，等待按摩師到場。

張男見女子沐浴後，即強脫女子浴巾，性侵女子，過程中女子有掙扎，造成女子雙腿有抓傷，女子聯絡友人求助後，前往醫院驗傷，提告性侵。

一審時認定女子的證詞與常情不符，除女子歷次對性侵過程不一，再審酌汽車旅館監視器，女子離開時沒有異狀，此案驗傷僅有女子兩大腿有抓傷，認為事證不足，判張男無罪。

不過二審逆轉，認為女子的證述與當時叫車到場的司機證詞相符，也有汽車旅館監視器為證，案發後張男與女子在該KTV商談和解事宜時，女子一直反覆質問張男為何不承認性侵、如何善後時，張男沒有否認，僅不斷向女子道歉，還簽署願意賠償10萬元的和解，有錄音檔為證。

二審認為，此案有證人證詞、錄音檔，再加上女子左右側大腿內側中段，各有抓傷，也與女子證述被扒開大腿而性侵情節相符，足以佐證女子是被性侵，改判3年6月，全案經最高法院駁回上訴確定。