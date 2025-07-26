快訊

來都來了！邊牧見羊群走歪「職業病秒發作」 原地暴衝主人差點攔不住

勞退舊制結清可讓員工多領數十萬 但想說服資方實在難

世大運／「混血選手」陳瑞安女子全能奪銅！ 創我國競技體操新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

摩鐵歡愛羅生門...他性侵KTV女員工逆轉有罪賠15萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在5年前到一間KTV消費，結束後與坐檯服務生一同外出打算按摩，期間張男以按摩店沒開，再將女子載往汽車旅館，在等候按摩師期間，張男與女子發生性關係，女子指控張男性侵，張一審獲判無罪，二審逆轉改判有罪後，上訴駁回確定；女子求償100萬元，二審判張要賠15萬元，全案確定。

判決指出，張姓男子在2020年7月間與友人前往台中市一間KTV消費，店家安排一名女服務生陪侍，該女服務生在結束後欲去按摩，張提議同行，因按摩店沒開，張男再開車載女服務生前往一間汽車旅館，等待按摩師到場。

張男見女子沐浴後，即強脫女子浴巾，性侵女子，過程中女子有掙扎，造成女子雙腿有抓傷，女子聯絡友人求助後，前往醫院驗傷，提告性侵。

一審時認定女子的證詞與常情不符，除女子歷次對性侵過程不一，再審酌汽車旅館監視器，女子離開時沒有異狀，此案驗傷僅有女子兩大腿有抓傷，認為事證不足，判張男無罪。

不過二審逆轉，認為女子的證述與當時叫車到場的司機證詞相符，也有汽車旅館監視器為證，案發後張男與女子在該KTV商談和解事宜時，女子一直反覆質問張男為何不承認性侵、如何善後時，張男沒有否認，僅不斷向女子道歉，還簽署願意賠償10萬元的和解，有錄音檔為證。

二審認為，此案有證人證詞、錄音檔，再加上女子左右側大腿內側中段，各有抓傷，也與女子證述被扒開大腿而性侵情節相符，足以佐證女子是被性侵，改判3年6月，全案經最高法院駁回上訴確定。

女子再提出民事告訴，向張男求償100萬元，台中高分院近日審結，認定此案刑事部分，已認定有罪，判刑確定，認為女子求償有理由，判賠15萬元，全案確定。

台中市張姓男子5年前在摩鐵內性侵KTV女服務生，台中高分院判張要賠15萬元確定。示意圖／AI生成
台中市張姓男子5年前在摩鐵內性侵KTV女服務生，台中高分院判張要賠15萬元確定。示意圖／AI生成

性侵 汽車旅館

延伸閱讀

7大法官人選再遭封殺…憲法法庭累積385件未結 含性侵追訴權時效案

父性侵女、前男友偷拍…中國版「N號房」爆90萬人受害

靠臉選酒！全新金色三麥酒窖2代店導入AI侍酒師、KTV包廂、威士忌酒吧

為爸爸按摩！獸父喝令8歲女全裸2次企圖性侵 隱瞞8年終判入獄

相關新聞

台中71歲翁不甩保護令 狠潑兄鹽酸、亂刀猛砍...判6年4月

台中71歲張姓老翁疑和哥哥有財物糾紛，去年底預藏鹽酸、刀械跑到對方店面，直接朝他猛潑酸、揮刀砍人，在場1名女員工遭波及右...

摩鐵歡愛羅生門...他性侵KTV女員工逆轉有罪賠15萬

台中市張姓男子在5年前到一間KTV消費，結束後與坐檯服務生一同外出打算按摩，期間張男以按摩店沒開，再將女子載往汽車旅館，...

身障人士車禍逃逸 法官認有罪...但無肇責又和解判免刑

基隆市行動不便的傅姓男子騎車與謝女騎的機車發生碰撞，見謝女倒地受傷，傅男逃離現場。法官審理後，認定傅男犯行，但因他在這起...

衝太陽聯盟賭場欲尋仇 北聯幫8惡煞認錯人 賭客衰遭砍

新北市永和區1間由天道盟太陽聯盟開設的賭場，今年2月3日凌晨遭自稱北聯幫成員的薛男等8人持刀槍闖入砍傷賭場成員盧男及賭客...

酒後利剪殺人 男子遭起訴

游姓男子今年三月在新北八里一處檳榔攤飲酒，期間因細故與陳姓男子口角，憤而持剪刀朝陳男頭頂猛刺兩刀，其中一刀刺穿頭骨，陳男...

2人起口角！莽男持剪刀刺頭奪命遭起訴 法官諭知羈押禁見

游姓男子日前在新北八里一處檳榔攤飲酒，因細故與陳姓男子口角，憤而持剪刀朝陳男頭頂猛刺2刀，其中一刀刺穿頭骨，陳男送醫後傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。