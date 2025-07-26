快訊

來都來了！邊牧見羊群走歪「職業病秒發作」 原地暴衝主人差點攔不住

勞退舊制結清可讓員工多領數十萬 但想說服資方實在難

世大運／「混血選手」陳瑞安女子全能奪銅！ 創我國競技體操新紀錄

身障人士車禍逃逸 法官認有罪...但無肇責又和解判免刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市行動不便的傅姓男子騎車與謝女騎的機車發生碰撞，見謝女倒地受傷，傅男逃離現場。法官審理後，認定傅男犯行，但因他在這起事故無肇責，加上事後賠償謝女，雙方和解，判決傅男免刑。全案可上訴。

判決指出，傅男2023年8月29日上午8時許，騎三輪特製機車由基隆市深澳坑沿東光路下山，行經東光路、東信路口時，謝女騎機車從東信路35巷左轉東信路，往市區方向行駛，兩車在路口發生碰撞。

謝女人車倒地，導致左側骶骨、髂骨及恥骨閉鎖性骨折、左胸壁挫傷、左上肢及雙下肢多處擦傷。傅男在事故發生後未停車，救護傷患並報警處理，直接騎車離開現場。

警方查出傅男身分，通知到案說明後函送基隆地檢署偵辦。傅男坦承騎車與他車碰撞，情節與謝女指訴相符，檢察官另依交通事故調查報告表、道路交通事故現場圖、現場照片、診斷證明書、監視器影像截圖照片等事證，認定傅男涉犯騎車發生交通事故致人受傷逃逸罪嫌。

公路局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會，就這起事故提出意見書，指傅男對事故發生並無過失。檢方認為，會發生車禍是因謝女未注意右側綠燈行進車輛，並讓其先行，因此建請法官減輕其刑，並審酌傅男無前科，已與被害人達成和解，給予緩刑宣告。

刑法第185-4條第1項規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。第2項規定，駕駛人發生交通事故致人死傷無過失者，減輕或免除其刑，

基隆地方法院法官審理後指出，傅男在這起事故雖無過失，但造成謝女受傷，仍逕行駕車離開現場，增加被害人傷勢擴大風險，應予非難。考量犯後坦承犯行，且與被害人調解成立並賠償，被害人撤回告訴，表示不予追究，兼衡傅男行動不便，無任何犯罪前科減輕其刑仍嫌過重，因此判決免除其刑。

傅姓男子騎車在路口與謝女騎的機車碰撞，謝女倒地受傷，傅男逃離現場。基隆地院審理後認定傅男犯行，但因他無肇責，事後賠償謝女和解，判決傅男免刑。圖／翻攝自GoogleMap
傅姓男子騎車在路口與謝女騎的機車碰撞，謝女倒地受傷，傅男逃離現場。基隆地院審理後認定傅男犯行，但因他無肇責，事後賠償謝女和解，判決傅男免刑。圖／翻攝自GoogleMap

身障 基隆 車禍 交通事故

延伸閱讀

影／撞擊瞬間影像曝光 大貨車突偏離往對向車道撞去

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

計程車疑違規左轉遭灑水車攔腰猛撞 運將大腿骨折車上乘客慘死

違規穿越馬路遭騎士猛撞噴飛 行人挨撞骨折還恐將被罰

相關新聞

獨／陸軍八軍團輔導長多收22萬洗衣費竟私吞 用來買遊戲點數

時任陸軍第八軍團蕭姓輔導長代義務役受訓新兵保管洗衣等費用時，因疏於確認重複向全連152人多收取1次，發現溢領22萬400...

台中71歲翁不甩保護令 狠潑兄鹽酸、亂刀猛砍...判6年4月

台中71歲張姓老翁疑和哥哥有財物糾紛，去年底預藏鹽酸、刀械跑到對方店面，直接朝他猛潑酸、揮刀砍人，在場1名女員工遭波及右...

摩鐵歡愛羅生門...他性侵KTV女員工逆轉有罪賠15萬

台中市張姓男子在5年前到一間KTV消費，結束後與坐檯服務生一同外出打算按摩，期間張男以按摩店沒開，再將女子載往汽車旅館，...

身障人士車禍逃逸 法官認有罪...但無肇責又和解判免刑

基隆市行動不便的傅姓男子騎車與謝女騎的機車發生碰撞，見謝女倒地受傷，傅男逃離現場。法官審理後，認定傅男犯行，但因他在這起...

衝太陽聯盟賭場欲尋仇 北聯幫8惡煞認錯人 賭客衰遭砍

新北市永和區1間由天道盟太陽聯盟開設的賭場，今年2月3日凌晨遭自稱北聯幫成員的薛男等8人持刀槍闖入砍傷賭場成員盧男及賭客...

酒後利剪殺人 男子遭起訴

游姓男子今年三月在新北八里一處檳榔攤飲酒，期間因細故與陳姓男子口角，憤而持剪刀朝陳男頭頂猛刺兩刀，其中一刀刺穿頭骨，陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。