身障人士車禍逃逸 法官認有罪...但無肇責又和解判免刑

基隆市行動不便的傅姓男子騎車與謝女騎的機車發生碰撞，見謝女倒地受傷，傅男逃離現場。法官審理後，認定傅男犯行，但因他在這起事故無肇責，加上事後賠償謝女，雙方和解，判決傅男免刑。全案可上訴。

判決指出，傅男2023年8月29日上午8時許，騎三輪特製機車由基隆市深澳坑沿東光路下山，行經東光路、東信路口時，謝女騎機車從東信路35巷左轉東信路，往市區方向行駛，兩車在路口發生碰撞。

謝女人車倒地，導致左側骶骨、髂骨及恥骨閉鎖性骨折、左胸壁挫傷、左上肢及雙下肢多處擦傷。傅男在事故發生後未停車，救護傷患並報警處理，直接騎車離開現場。

警方查出傅男身分，通知到案說明後函送基隆地檢署偵辦。傅男坦承騎車與他車碰撞，情節與謝女指訴相符，檢察官另依交通事故調查報告表、道路交通事故現場圖、現場照片、診斷證明書、監視器影像截圖照片等事證，認定傅男涉犯騎車發生交通事故致人受傷逃逸罪嫌。

公路局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會，就這起事故提出意見書，指傅男對事故發生並無過失。檢方認為，會發生車禍是因謝女未注意右側綠燈行進車輛，並讓其先行，因此建請法官減輕其刑，並審酌傅男無前科，已與被害人達成和解，給予緩刑宣告。

刑法第185-4條第1項規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。第2項規定，駕駛人發生交通事故致人死傷無過失者，減輕或免除其刑，