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酒後利剪殺人 男子遭起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

士林地方法院。圖／聯合報系資料照片
士林地方法院。圖／聯合報系資料照片
游姓男子今年三月在新北八里一處檳榔攤飲酒，期間因細故與陳姓男子口角，憤而持剪刀朝陳男頭頂猛刺兩刀，其中一刀刺穿頭骨，陳男送醫傷重不治，士林地檢署昨依殺人罪起訴游男，全案移審法院，法官裁定繼續羈押禁見三個月。

法院指出，游男犯後僅坦承傷害致死，否認殺人犯意，有事證足認游男殺人罪嫌重大，雖經檢方起訴，仍有證人需於審理時交互詰問，且游男供述前後不一，有相當理由足認有逃亡之虞，有羈押必要。

起訴指出，游男與陳男今年三月九日晚上，與友人在八里一處檳榔攤內聚餐飲酒，游男先因遭懷疑翻動他人包包，與人爭吵，又因故與陳男爆發爭執，盛怒之下隨手抄起桌上一把不鏽鋼剪刀，朝陳男頭頂連刺二刀，其中一刀深度達三點七公分，穿過陳男頂骨，另一刀則刺破頭皮，刀刃卡在陳男頂骨上。

兩道穿刺傷導致陳男當場大量出血，送醫院急救仍因創傷性硬腦膜下出血、左頂骨破裂、顱內出血、大腦損傷不治身亡。

殺人案

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