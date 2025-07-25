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男屢拍兒童性影像 一度獲釋遭撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

徐姓男子專挑兒童偷拍、索取裸照恐嚇，上月被檢方依違反兒少性剝削條例等十六個重罪起訴，在押的徐男移審法院後，法院以徐男覓保無著，當庭釋放僅限制住居，檢方不服處分提準抗告，合議庭認有理由，撤銷發回原受命法官另為妥適處理。

台中地檢署偵查期間，發現徐男有多項性騷擾紀錄，多次違反兒童意願拍攝性影像，抑或是引誘兒童自行拍攝，不少人受害，檢方向法院聲押獲准。

全案起訴後，台中地院受命法官以徐坦承犯行、供詞與證人相符，過往不曾被通緝，無逃亡具體事實，認為可透過其他方法替代羈押，裁定五萬元交保，限制住居，因徐覓保無著，最終改以僅限制住居，檢察官不服提準抗告。

台中地院合議庭調查，檢察官補充說明、起訴書接押意見欄都表示，徐男犯罪次數、被害人不少，可預見罪責不輕，後續還有鉅額民事求償，若貿然釋放有相當逃亡可能。

檢方則指出，徐男有反覆實施之虞，先前給予法治教育、觀護輔導都沒用，應透過監所矯正教化，認有續押必要，建議法院應繼續羈押，避免徐男反覆對其他人恐嚇、詐欺或犯兒少性剝削等嚴重行為。

合議庭審酌，徐男犯最輕本刑七年以上徒刑，被害人數多，堪認任何人基於徐的立場，都存有逃亡以規避刑責的強烈動機，且徐男曾違反兒少性剝削被判刑一年六月，緩刑兩年，之後又接連兩次對兒童性騷擾、在書店對兒童偷拍，最後雖因和解對方撤告，但足見其不知謹惕、一犯再犯。

合議庭指，徐男違反兒少性剝削被起訴多達十六罪，又變本加厲在網路尋找對象，施以詐術取得性影像、恐嚇取財三萬多元，嚴重戕害被害人身心、危害社會治安，原處分僅限制住居，對如何預防其再犯理由，付之闕如，認為檢方提準抗告有理由，撤銷發回原受命法官。

偷拍 性騷擾

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