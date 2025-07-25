7大法官人選再遭封殺…憲法法庭累積385件未結 含性侵追訴權時效案

立法院25日對7名大法官被提名人行使人事同意權，人選再次被封殺，憲法法庭短時間內仍無法評議、作暫時處分。目前行政院、民進黨立法院黨團、監察院各自對財政收支劃分法、選罷法釋憲案、憲法訴訟法、中央政府總預算案聲請法規範憲法審查，全部停擺，若朝野僵局不解，即便總統2個月內補足提名，恐又折戟沉沙。

截至6月底，憲法法庭共有385件未結案件，多達354件為人民聲請；獲受理的有29件主案、併案59件，其中23件主案、55件併案為人民所聲請，涵蓋「性侵追訴權時效」等議題。但因國民黨與民眾黨聯手修正憲訴法，將法官評議、作暫時處分提高為10人，要宣告違憲也必須有9票，這些案子實質停擺。

憲法法庭書記廳統計，行政院針對中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團則是對憲法訴訟法、選罷法、總預算、財劃法4案都提出聲請，監察院則是聲請對總預算關於監察院部分審查。憲法法庭已受理綠委聲請憲訴法、監察院聲請總預算案，並在5月12日舉行過憲訴法案的說明會。

囿於新法規定，憲法法庭因現有大法官僅有8人，無法開大會，除了審查庭可以剔除不受理案件外，無法作判決或裁定暫時處分，除了關於人民的「性侵追訴權時效」有時效隱憂外，財劃法案與預算法案也都有時效問題，因「今年都快過了」，即便事後真的憲法法庭能啟動，也僅有事後確認的意義。