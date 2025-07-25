台商控陸妻惡意遺棄訴離 法官明查「債留陸妻不聞問」不准離

彰化縣一名台商與妻結婚20年，且育有2子，台商卻提離婚訴訟，說妻子返回大陸探親後，多年來音訊全無，惡意遺棄他；但陸配妻卻說，她在大陸幫丈夫背債，丈夫留下二百多萬人民幣債務，自己回台灣，還害她被追債，是丈夫躲債惡意遺棄她與孩子，彰化地方法院駁回台商離婚之訴。

判決書指出，台商與陸配妻2005年結婚，台商說他們夫妻約定共同住所在彰化縣的家，但妻子6、7年前返回大陸探親後，即音訊全無，「惡意遺棄他」，二人婚姻已有名無實，因此訴請離婚。

陸妻說，她19歲就與丈夫結婚，並生下2個孩子後，就當起家庭主婦，一家人多住在大陸，但2018年間丈夫說他在大陸和台灣的信用不良，無法在大陸設立工廠，要求以她名義設公司，但2020年丈夫以要回台辦母親喪事後，就沒再回大陸，等到債主紛紛找上門，她才知丈夫竟在大陸欠債高達二百多萬元人民幣，她因是公司人頭負責人被提告，還遭法院限制出境。

法官查出，台商結婚後每年回台時間大多是1個月左右，顯見婚後多住在大陸，並非和妻約定共同居住地是台灣，但他從2021年9月返台至今就未再到大陸。

兩人已成年的孩子也證稱，他們從出生後，爸爸就和他們住在大陸，而且媽媽沒想要離婚，而是要爸爸回來還債。

法官發現，夫妻倆還有一名未成年的孩子需扶養，妻子希望丈夫回大陸處理債務及婚姻關係、和負起扶養孩子的責任，但台商明知妻子還住在廣東省，卻說妻子行蹤不明，獨自返台後即對妻子未加聞問。

法官認為，兩人在大陸地區創業、生活將近20年，如在大陸地區負債應共同努力清償解決，但台商卻避不處理搬回台灣，並非正當的債務處理方式，僅因一己之因，不願再與妻子同住生活，因此駁回台商離婚之訴。