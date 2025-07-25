快訊

國民黨「不同意罷免選前之夜」登場 馬英九重話砲轟賴清德

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

聽新聞
0:00 / 0:00

台商控陸妻惡意遺棄訴離 法官明查「債留陸妻不聞問」不准離

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名台商與妻結婚20年，且育有2子，台商卻提離婚訴訟，說妻子返回大陸探親後，多年來音訊全無，惡意遺棄他；但陸配妻卻說，她在大陸幫丈夫背債，丈夫留下二百多萬人民幣債務，自己回台灣，還害她被追債，是丈夫躲債惡意遺棄她與孩子，彰化地方法院駁回台商離婚之訴。

判決書指出，台商與陸配妻2005年結婚，台商說他們夫妻約定共同住所在彰化縣的家，但妻子6、7年前返回大陸探親後，即音訊全無，「惡意遺棄他」，二人婚姻已有名無實，因此訴請離婚。

陸妻說，她19歲就與丈夫結婚，並生下2個孩子後，就當起家庭主婦，一家人多住在大陸，但2018年間丈夫說他在大陸和台灣的信用不良，無法在大陸設立工廠，要求以她名義設公司，但2020年丈夫以要回台辦母親喪事後，就沒再回大陸，等到債主紛紛找上門，她才知丈夫竟在大陸欠債高達二百多萬元人民幣，她因是公司人頭負責人被提告，還遭法院限制出境。

法官查出，台商結婚後每年回台時間大多是1個月左右，顯見婚後多住在大陸，並非和妻約定共同居住地是台灣，但他從2021年9月返台至今就未再到大陸。

兩人已成年的孩子也證稱，他們從出生後，爸爸就和他們住在大陸，而且媽媽沒想要離婚，而是要爸爸回來還債。

法官發現，夫妻倆還有一名未成年的孩子需扶養，妻子希望丈夫回大陸處理債務及婚姻關係、和負起扶養孩子的責任，但台商明知妻子還住在廣東省，卻說妻子行蹤不明，獨自返台後即對妻子未加聞問。

法官認為，兩人在大陸地區創業、生活將近20年，如在大陸地區負債應共同努力清償解決，但台商卻避不處理搬回台灣，並非正當的債務處理方式，僅因一己之因，不願再與妻子同住生活，因此駁回台商離婚之訴。

台商欠債躲回台灣，卻讓陸妻背債還訴請離婚，彰化地方法院駁回離婚之訴。記者林宛諭／攝影
台商欠債躲回台灣，卻讓陸妻背債還訴請離婚，彰化地方法院駁回離婚之訴。記者林宛諭／攝影

台商 丈夫 妻子

延伸閱讀

歐盟強調貿易應平衡 大陸籲放寬高技術出口限制

陸推加入DEPA 商務部稱取得積極進展

大陸網紅李佳琦又翻車！帶貨「旅拍」結果…欠費失聯

大陸羽賽／橫掃現任世界球王 周天成：保持同樣心態挑戰

相關新聞

照服員踹教養院生釀死判刑9年 未到案執行士檢發布通緝

台北市陽明教養院永福之家女照服員林玲聲，3年前多次用腳猛踹智能及視覺障礙陸姓女院生頭部，造成陸女顱內出血送醫不治，一、二...

台商控陸妻惡意遺棄訴離 法官明查「債留陸妻不聞問」不准離

彰化縣一名台商與妻結婚20年，且育有2子，台商卻提離婚訴訟，說妻子返回大陸探親後，多年來音訊全無，惡意遺棄他；但陸配妻卻...

攔截非法輸出千噸塑膠廢棄物 台中國土保育團隊3年查扣8億元

台中國土保育團隊建立打擊環保犯罪平台3年有成，累計查扣犯罪不法所得近8億元，為加強源頭查緝，已向行政院提出「強化廢棄物流...

詐領助理費案開庭 陳怡君再道歉：公務開銷太大才觸法

台北市議員陳怡君及其助理「饅頭主任」張惠霖涉嫌詐領助理費384萬餘元，另被查出收「顧問費」70萬餘元，替建商關說建案，士...

網傳「林錫耀喬人事」高檢署火速分案 檢察基層：一定是真的

網路社群從「dark論壇」流出疑似民進黨前秘書長林錫耀透過Telegram與前法務部長蔡清祥、時任國安會諮詢委員陳俊麟討...

闖台中勤美誠品潑18公升柴油毀1262本書 縱火男一、二審都緩刑

台中王姓男子情緒不穩買2桶共18公升柴油，到勤美誠品書店潑撒、企圖引燃被制伏，柴油波及1262本書害誠品財損73萬元；法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。