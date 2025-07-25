藍營選前之夜將登場群眾湧現！「這區」正反方恐釀衝突 警力調整布署

大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾，由於今晚凱道周邊仍有其他罷團選前之夜活動，警方也布署相應警力維安蒐證，避免衝突發生。

據悉，國民黨在凱道的選前之夜活動訂於今午6時開始，罷團則是今晚7時將在濟南路舉辦，由於雙方立場不同，且部分群眾將利用台北捷運進、離場，警方估計捷運台大醫院站在活動前後皆會有不同陣營民眾進出，今也調整警力布署，防止衝突發生。

大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影 大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影

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