照服員踹教養院生釀死判刑9年 未到案執行士檢發布通緝

台北市陽明教養院永福之家女照服員林玲聲，3年前多次用腳猛踹智能及視覺障礙陸姓女院生頭部，造成陸女顱內出血送醫不治，一、二均依傷害致人於死罪判林女9年徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞，林女卻遲未到案執行，士林地檢署上月正式對她發布通緝。

林玲聲2022年5月12日上午9時許於永福之家5D寢室，因陸女不願意配合如廁，林女朝智能及視覺極重度障礙障礙、身高僅142公分的陸女，多次踹踢左側頭部；當日下午發現陸女嘔吐，通報送醫急救，同月27日陸女因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變等宣告不治。

林玲聲否認犯行，供稱她身為天主教信徒，因信仰不同才沒有去陸女靈堂上香，也否認動手毆打陸女頭部，監視器畫面是院生慣性抓癢，才會拍掉她的手。辯護人也稱林女不是「武林奇才」，不可能4秒鐘踢4下，請求法院判無罪。

法院審理時，死者胞姊曾痛批林玲聲怎麼敢施暴，還不認錯，妹妹就像「生活在地獄」，並稱妹妹因青光眼失明，平時動作小心不莽撞，絕不相信會自殘，護理報告也無記載，且她把照服員當夥伴，探視時還會準備每位照服員餐點，三節禮物也不曾少，沒想到林女背地裡施暴，妹妹處境如同活在地獄。

一審認為，林玲聲本應仔細、謹慎照料不能生活自理的院生，卻僅因陸女不甚配合，恣意以暴力相向致死，犯後否認犯行，也未賠償被害家屬，難認有悔改之意，依傷害致死罪判處9年徒刑。

二審指出，依卷內證據資料、監視器畫面，可證林玲聲於陸女送醫當天上午，有用腳踢陸女頭部至少3下，事證明確；林女負責照顧罹患身心障礙而不能自理生活的被害人，僅因被害人不配合，即恣意暴力相向，造成陸女死亡，使家屬蒙受與被害人永訣之戚，惡性非輕。

二審認為林玲聲犯後未承認犯罪，也沒有賠償家屬所受損害或取得諒解，認為一審所量刑度相當，而維持一審判決；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

士林地檢署今證實，因林女遲未到案執行，今年6月已正式對她發布通緝。