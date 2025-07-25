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攔截非法輸出千噸塑膠廢棄物 台中國土保育團隊3年查扣8億元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中國土保育團隊建立打擊環保犯罪平台3年有成，累計查扣犯罪不法所得近8億元，為加強源頭查緝，已向行政院提出「強化廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，擬4年內投入23.5 億元，布建 2200處e-Tag 及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，建構全國「智慧圍籬」網絡。

台中地檢署表示，配合平台去年更破獲台南地區有不肖業者，惡意以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，遭到台中關務人員查獲業者將前段以乾淨物料當掩護，廢棄物堆置貨櫃後段，藉以規避相關查驗，共攔截56個貨櫃近千噸，業者堅稱闖關至大馬當再生燃料，於今年7月將業者6人移送法辦，全案經台中地檢署偵查終結依造違反廢棄物清理法起訴。

主任檢察官陳祥薇指出，這是一起新型態集團的犯罪模式，連嫌跟林嫌供稱前年起持續將廢塑膠破碎後夾帶闖關，連嫌經營合法再生應用材料公司，與開設人頭公司的林嫌合作，計畫出口給有能力處理廢棄破碎塑膠作為再生燃料的大馬業者，但流向不明、疑點重重，目前台中關尚擱置168個貨櫃，業者台南倉庫與連嫌的公司尚有約3千噸違法廢棄物，要求業者處理。

全案經台中地檢署偵查終結，於今年7月將業者6人，以違反廢棄物清理法第46條及第48條規定，提起公訴，查緝期間成功於台中關攔截56櫃非法廢塑膠混合物輸出，重量近千公噸，同時依法要求業者針對於再利用機構廠房，及台南倉庫廢棄物堆置達3千公噸的廢棄物進行清理工作。

台中國土保育團隊由台中地檢署、內政部環境管理署、台中市環保局、法務部調查局台中市調處、保七總隊第三大隊、關務署台中關、中區國稅局、國產署中區分署、林業及自然保育署台中分署、水利署第三河川分署與移民署中區事務大隊等共11個機關參與。

台中地檢署配合台中國土保育團隊平台，破獲不肖業者惡意以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，台中關共攔截56個貨櫃近千噸。圖／環管署提供
台中地檢署配合台中國土保育團隊平台，破獲不肖業者惡意以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，台中關共攔截56個貨櫃近千噸。圖／環管署提供
台中地檢署配合台中國土保育團隊平台，破獲不肖業者惡意非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，主任檢察管陳祥薇今年7月將業者6人依造違反廢棄物清理法起訴。記者黑中亮／攝影
台中地檢署配合台中國土保育團隊平台，破獲不肖業者惡意非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，主任檢察管陳祥薇今年7月將業者6人依造違反廢棄物清理法起訴。記者黑中亮／攝影
台中地檢署配合台中國土保育團隊平台，破獲不肖業者惡意非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，今年7月將業者6人依造違反廢棄物清理法起訴。記者黑中亮／攝影
台中地檢署配合台中國土保育團隊平台，破獲不肖業者惡意非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，今年7月將業者6人依造違反廢棄物清理法起訴。記者黑中亮／攝影

廢棄物 台中市

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