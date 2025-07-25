攔截非法輸出千噸塑膠廢棄物 台中國土保育團隊3年查扣8億元

台中國土保育團隊建立打擊環保犯罪平台3年有成，累計查扣犯罪不法所得近8億元，為加強源頭查緝，已向行政院提出「強化廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，擬4年內投入23.5 億元，布建 2200處e-Tag 及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，建構全國「智慧圍籬」網絡。

台中地檢署表示，配合平台去年更破獲台南地區有不肖業者，惡意以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，遭到台中關務人員查獲業者將前段以乾淨物料當掩護，廢棄物堆置貨櫃後段，藉以規避相關查驗，共攔截56個貨櫃近千噸，業者堅稱闖關至大馬當再生燃料，於今年7月將業者6人移送法辦，全案經台中地檢署偵查終結依造違反廢棄物清理法起訴。

主任檢察官陳祥薇指出，這是一起新型態集團的犯罪模式，連嫌跟林嫌供稱前年起持續將廢塑膠破碎後夾帶闖關，連嫌經營合法再生應用材料公司，與開設人頭公司的林嫌合作，計畫出口給有能力處理廢棄破碎塑膠作為再生燃料的大馬業者，但流向不明、疑點重重，目前台中關尚擱置168個貨櫃，業者台南倉庫與連嫌的公司尚有約3千噸違法廢棄物，要求業者處理。

全案經台中地檢署偵查終結，於今年7月將業者6人，以違反廢棄物清理法第46條及第48條規定，提起公訴，查緝期間成功於台中關攔截56櫃非法廢塑膠混合物輸出，重量近千公噸，同時依法要求業者針對於再利用機構廠房，及台南倉庫廢棄物堆置達3千公噸的廢棄物進行清理工作。

台中國土保育團隊由台中地檢署、內政部環境管理署、台中市環保局、法務部調查局台中市調處、保七總隊第三大隊、關務署台中關、中區國稅局、國產署中區分署、林業及自然保育署台中分署、水利署第三河川分署與移民署中區事務大隊等共11個機關參與。