詐領助理費案開庭 陳怡君再道歉：公務開銷太大才觸法

台北市議員陳怡君及助理涉嫌詐領助理費，以及貪汙等案，士林地院今午開庭準備。圖為陳怡君上月移審士林地院時畫面。記者李隆揆／攝影

台北市議員陳怡君及其助理「饅頭主任」張惠霖涉嫌詐領助理費384萬餘元，另被查出收「顧問費」70萬餘元，替建商關說建案，士檢上月初偵結依貪汙等罪嫌起訴陳等7人，法院認陳、張2人仍有勾串之虞，裁定羈押禁見；士院今午開庭行準備程序，釐清全案爭點、證據能力等，諭知下次開庭將進入正式展開審理。

今午開庭時，陳怡君相較上月出庭時狼狽無神，但仍能清楚表達論述，甚至自行放慢語速配合書記官打字速度。她否認涉嫌洗錢罪，堅稱所指帳戶被張用來收款的朱姓友人「這部分我真的不清楚」，其餘全數認罪；她並說明自己當上市議員後，公務開銷變大，包含宣傳費、租金、水電、助理獎金等，她被迫貸款維持公務運作，最後仍捉襟見肘，盡管政黨支助經費也遠遠不夠，「所以才會動到助理費，真的很抱歉。」

張惠霖則對於犯行全數認罪，指稱她將款項一部分存於朱姓友人帳戶，一部分存於自己個人帳戶，因長期沒有作帳，個人及公務開銷混在一起，所以實際花費不清楚，起初是因為搞不清楚「洗錢」意思，所以未認罪，現在知道了，都認罪。

陳的辯護律師施宣旭表示，陳除了洗錢罪部分爭執外，已自白並繳回犯罪所得，且主要是因公務使用需求而犯罪，希望法官審酌減刑，另認為陳怡君已無羈押必要；但法官認定，全案仍有其他被告否認犯行，陳、張2人仍有羈押必要。

檢調調查，陳怡君2018年當上市議員，2020年找好友張惠霖擔任公費助理及辦公室主任，後續找陳的弟媳洪于涵、表哥賀璽及張的胞姊張家蓉合作，藉3人身分證件、金融帳戶，偽造3人簽名，搭配不實助理事項文書，向台北市議會詐領助理費384萬8568元，得手後張惠霖透過朱姓友人金融帳戶轉匯或領出，支付住處、服務處租金，及買賣股票洗錢。

檢調清查相關金流及通訊紀錄，意外發現品嘉建設公司負責人胡偉良、高明義於2023年至2025年2月間，每月匯出「顧問費」3萬9000元到賀璽帳戶共70萬5894元，款項實際是由張惠霖提領使用；並查出品嘉公司有建案再台北市大同區，需辦理建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖及用電等許可，胡、高2人每月匯款請張惠霖辦理會勘，在市府局處面前扮建案「門神」。

檢方認定，陳怡君、張惠霖、洪于涵、賀璽、張家蓉，涉嫌公務員利用職務機會詐財、使公務員登載不實公文書等罪；陳、張2人另涉偽造署押、洗錢罪，另與胡、高2人分別涉嫌不違背職務收、交賄賂罪及洗錢罪，上月偵結起訴。

陳、張移審士院時，對於檢方起訴犯行坦認，辯護律師也主張案件偵結，已無羈押必要，但士林地院法官仍認2人有勾串之虞，裁定羈押禁見。