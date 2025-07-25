網傳「林錫耀喬人事」高檢署火速分案 檢察基層：一定是真的

網路社群從「dark論壇」流出疑似民進黨前秘書長林錫耀透過Telegram與前法務部長蔡清祥、時任國安會諮詢委員陳俊麟討論檢察人事對話，法務部昨發交台灣高等檢察署調查，台高檢今火速分案，由主任檢察官查辦。

林錫耀表示，該篇內容以拼湊、偽造部分對話內容形式，炮製不實資訊，並精準藉他出國期間不易即時回應、澄清之時機，傳散相關虛假敘事操作輿論，意圖干擾即將進行之民主投票活動，已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴。

不過，疑似討論對話今天在檢察圈繼續發酵，基層間討論多。由於「行求方」的請託文句平實、禮貌、合情合理，基層檢察官對疑外洩隱情表示「一定都是真的」。

有媒體前天報導Threads近日轉載「dark論壇」林錫耀的相關檔案，至少有9個檔名，包括法務部政務次長徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、廉政署副署長林炤宏、調查局官員邱享坤等人。

其中，2021年10月21日林錫耀、陳俊麟傳訊提「有關調查局長的事麻煩有空來電」、「文燦答應要去說服他」、「初步回報，文燦已經和他約好明天見面，聽口氣應該很樂觀」。

此外，2021年11月4日陳俊麟傳訊「錫耀，忘了跟你說，王（指時任桃檢檢察長王俊力）的人事都OK了。老闆昨天跟蘇（指時任行政院長蘇貞昌）說了，蘇今天就面見王了。我已經請蔡（指時任法務部長蔡清祥）啟動人事作業。下周安排老闆見他」。