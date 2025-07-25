闖台中勤美誠品潑18公升柴油毀1262本書 縱火男一、二審都緩刑
台中王姓男子情緒不穩買2桶共18公升柴油，到勤美誠品書店潑撒、企圖引燃被制伏，柴油波及1262本書害誠品財損73萬元；法院一審依放火未遂罪判他1年10月，緩刑5年，命定期受治療，檢方上訴主張應監護處分，二審以王漸趨穩定，且有就醫、家庭及社政支持，判處駁回。
檢警調查，王男2024年4月17日下午2點多，背包裝著2桶共18公升柴油到勤美誠品，搭手扶梯到3樓誠品書店，不顧店內人潮聚集直接朝書架、桌面及地板潑油，王再持打火機要點火，但因燙手一度失敗，他再以手中布料企圖引燃，商場2名保全見狀制伏才未釀災。
台中地院一審將王送精神鑑定，認定其行為時受精神影響，依其辨識而行為能力較一般人顯著降低，且王剛發病，缺乏病識感，之前也拒絕就醫，若往後不能定期就醫有再犯可能，但他年紀輕未必需要長期住院，建議以門診、輔以必要住院治療方式。
一審依刑法第19條予以減刑，並考量王男放火未遂，但釀店家73萬多元財損，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪判他1年10月，緩刑5年，也命其依檢察官指示，定期至身心科專科醫師門診就診，按醫囑接受治療，並陳報醫囑及就診資料，緩刑期間付保護管束。
檢方不服上訴，主張一審判決未確認王有親友願意承擔、輔佐，監督其前往治療，就直接予以緩情，也無宣告監護處分。
台中高分院二審查，根據精神鑑定、現場監視器畫面等判斷，認為王犯案時受影響，辨識而行為能力較一般人顯著降低，適用刑法第19條減刑。
二審也說，王行為後不只有警務、偵審司法系統，還有台中市衛生局依社會安全網計畫，指派主責心理衛生社工辦理聯繫服務，王的父親會要求他就醫用藥，兄弟姐妹也協助，目前可定期就診，身心狀況趨於穩定，經具保停押後目前穩定就醫中。
二審認為，原審給予緩刑最長5年，需依檢察官指示就診、陳報，也輔以檢察官、觀護人之保護管束，還有社政醫療輔導追蹤與家庭支持，王也主動就醫，尚無施以拘束人身自由的監護處分，認為上訴無理由，判處駁回。
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