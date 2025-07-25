「登步部隊」上兵不爽回營 自己多放3天結果GG了

桃園呂姓男子去年大學肄業後，立刻到陸軍裝甲584旅「登步部隊」入伍服兵役，卻因排休假問題不爽，放假後竟自己放假，最後遭幹部逮回，桃園地檢署依陸海空軍刑法的意圖長期脫免職役而離去職罪嫌起訴。

起訴指出，23歲呂姓男子於2023年6月12日入伍，在陸軍裝甲第584旅聯兵三營火力連服役，擔任上兵。呂男休假離營後本應於同年10月24日晚間24時收假返回位於新竹縣湖口的營區，竟因不滿放假事宜，而萌生長期脫免職役意圖，假滿無正當事故逾假不歸，離去職役潛逃在外。

經連上幹部多次聯繫，於同年月27日下午5時30分前往呂男的住處，將他帶回返營，全案經桃園憲兵隊移送偵辦；檢察官認為，呂男所為，觸犯陸海空軍刑法第39條第1項前段的意圖長期脫免職役而離去職罪嫌。