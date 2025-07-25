高嘉瑜指侯友宜「逃漏稅拿太太當擋箭牌」被告 檢偵結不起訴

2024年總統大選期間，時任立委高嘉瑜上網貼文指總統候選人侯友宜有逃漏稅疑雲，批「拿太太當擋箭牌！什麼漢子」，侯向北檢提告違反選反選罷法、加重誹謗等罪，案經移轉，士林地檢署偵查後認定罪嫌不足，近日偵結不起訴處分。

不起訴處分書指出，2023年12月28日，立法委員高嘉瑜在臉書上貼文，指總統副總統候選人侯友宜「早在2018年選新北市長時，在媒體前演出『保證大群館絕無逃漏稅，卻在選後偷偷補稅』的戲碼，更可惡的是還有國稅局官員配合，這齣爛戲最後也被時任議員王威中揭穿！當時侯友宜的大群館因違反 『都市計畫法』、涉嫌漏繳稅，事後被監察院發現侯補稅達 100多萬，雖說侯當時也辯稱為稅務調整、並非欠稅......」。

隔日再貼文指侯友宜「逃漏稅又說謊，在國外早就該退選了！拿司法當遮羞布還拿太太當擋箭牌！什麼漢子」等，侯認定高言論貶損自身名譽及社會評價，提告加重誹謗罪及違反總統副總統選舉罷免法「意圖使人不當選而散布謠言」罪。侯原向台北地檢署提告，因管轄問題，高檢署將案件移轉士林地檢署偵辦。

偵查中，高嘉瑜否認犯行，指侯友宜逃漏稅於2018年間就曾多次由時任台北市議員王威中開記者會踢爆，媒體也有報導，監察院有糾正台北市政府，國稅局也有要求侯補稅，就一般人認知，她只是做合理的評論及意見表達。

王威中則證稱，他與高曾是同一質詢小組成員，問政關係緊密，會互相求證，引發爭議的大群館由又昱公司所有，土地是侯妻所有，該公司股東是侯的家人，他參考侯歷年申報配偶及成年子女的財產，發現侯妻財產不增反減，推測是無償提供土地給又昱公司。

檢舉逃漏稅部分，起初台北國稅局、北區國稅局都說不是他們管轄，後來開記者會前，國稅局官員才說已要求侯補稅；政治人物的家人常常被作為借名管理財產的對象，社會大眾會認為侯妻逃漏稅就等同侯逃漏稅，何況又昱公司是他們家的；王另出具相關新聞列印資料佐證。