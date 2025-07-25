男子夥同女友誘騙洗劫女友朋友財物 嘉檢加重強盜罪起訴

28歲陳姓男子不滿32歲安姓女友與謝姓男子聯絡，涉嫌在2024年1月17日指使安女將謝男約出，佯稱會面，實則設下陷阱，當晚2人開車接應謝男，誘騙至嘉義縣中埔鄉赤蘭溪堤防附近人煙稀少處，持刀脅迫拘禁洗劫財物，手法凶殘，嘉義地檢署今天偵結，依加重強盜罪嫌起訴2人。

檢方調查，曾因毒品、槍砲等案入獄的陳姓男子，出獄僅4個月，2024年1月17日深夜，因不滿安姓女友與謝姓男子聯絡，指使安女將謝男約出，佯稱會面，設陷阱，2人開車接應謝男，誘騙至中埔鄉赤蘭溪堤防附近人煙稀少處。

到場後，陳男在車上持手銬將謝男銬住，拉出車外將其銬在樹上，接著命安女從車內取出長30公分西瓜刀恫嚇，逼問其手機所在與密碼。2人搶走謝男身上的三星手機、現金2100元與郵局金融卡，再進一步恐嚇其不得回頭，否則傷害其性命，隨後駕車逃逸。

謝男報警，警方調閱監視器循線追查，同年12月20日迅速將2嫌犯逮捕到案，在陳男住處起出手機、金融卡、手銬與西瓜刀等物證。2人一度坦承犯罪，後續供詞翻異，互推責任，辯稱無意搶奪財物，僅是為嚇阻謝男。檢方依謝男傷痕、物證、監視器畫面等人物證，認定2人涉犯刑法攜帶兇器加重強盜罪。