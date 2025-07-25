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台中國土保育團隊3年追回8億 破千噸廢棄物走私

中央社／ 台中25日電

台中國土保育團隊近3年累計查扣不法所得近新台幣8億元。日前破獲廢塑膠混合物非法輸出案，查獲56櫃、總重1000公噸的塑膠廢棄物，另有3000公噸廢棄物堆置廠房，台中地檢署依法起訴。

台中國土保育團隊由檢、警、調、環、林、移、關、稅、國產、水利等單位組成，打擊環保犯罪有成，近3年累計查扣犯罪不法所得近8億元。今天在關務署台中關禮堂舉辦「破案有功攜手未來 跨機關結盟暨邊境廢棄物輸出入聯防」記者會，展現透過跨機關聯合查緝機制，打擊不法業者，遏阻環保犯罪的豐碩成果。

團隊日前破獲廢塑膠混合物非法輸出案，環境管理署中區環境管理中心在112下半年起至113年間，多次接獲台中關通報疑似出口廢棄物案件，經開櫃查驗多屬廢塑膠混合物，發現多家互相關聯的公司以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至國外，中區環境管理中心聯合台中關報請台中地檢署指揮偵辦。

台中地檢署檢察官陳祥薇簡報指出，113年11月指揮相關單位搜索，查獲不法集團業者，以合法掩護非法，將非法收受廢塑膠混合物堆放於再利用機構廠房，再以產品名義伺機闖關。業者裝櫃輸出時，刻意將廢棄物堆置貨櫃後段，前段以乾淨物料當掩護，規避查驗。

陳祥薇表示，廢棄物出口為新型態集團犯罪，本案仰賴海關及時攔截通報，此案廢塑膠混合物產品出口到馬來西亞，完全沒有追蹤取向，幸好在境內完成攔截，經確認後以非法處理廢棄物起訴。

團隊在台中關攔截56櫃非法廢塑膠混合物輸出，重量近1000公噸，同時依法要求業者針對再利用機構廠房及台南倉庫內堆置的約3000公噸廢棄物進行清理工作。台中地檢署偵查終結後，於今年7月將業者6人，以違反「廢棄物清理法」刑責規定，提起公訴。

台中地檢署檢察長張介欽提到，台中國土保育團隊長期攜手合作，將資訊平台導入環保犯罪查緝體系，團隊成員即時取得犯罪情資，防止證據湮滅，有效提升辦案效率。

團隊 廢棄物 馬來西亞

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