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她Google竟查得到自己身分證號碼 基市府疏失法官判國賠2萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府在111年1月認定一名地政士違反地政士法，依法公告懲戒處分，並將「懲戒決定書」公告市政府官方網站及紙本市府公報刊載。該名地政士發現用她Google網路搜尋可查到她的完整身分證統一編號，提出國賠求償20萬。市府僅要賠500元。法官認定市府有疏失，違反個資法使用，判市府要國賠2萬元。

基隆地院判決書指出，一名地政士主張，她在113年7月接獲客戶告知，以她Google瀏覽器網路搜尋，可查得她完整身分證統一編號。她查詢發現市府在111年4月出版紙本的「基隆市政府公報第81期」刊載她的地政士懲戒決定書公告目錄、函文主旨，竟完整揭露她的身分證統一編號；市府官方網站連結該公報的電子檔案內容她Google也可查到完整身分證統一編號。

該地政士提嵩指身分證統一編號為具私密性的高度敏感個人資料，未經本人同意，他人不應擅自公開，公務員公開以公報紙本、網路公告暴露，未去識別化措施，就個人資料使用顯有故意或過失，違反個人資料保護法。

地政士認為承受巨大精神壓力、恐懼與不安，求償20萬元，並要求將公報紙本刊物全部回收，或以其他方式除去該刊物中所有她完整的身分證統一編號。

基隆市政府答辯，確有完整揭露身分證統一編號，她Google確實可查得完整身分證統一編號等情，決定書是因其違反地政士法處以停止執行業務3個月的處分。懲戒是依地政士法規定公告，報請中央主管機關備查、副知其他縣市主管機關及刊登公報，違反地政士法屬實，依法懲戒處分，並公告屬依法行使公權力，並無侵害原告權利的故意或過失。原告請求應以500元為度，賠償20萬元過高，網路部分已遮掩，公報紙本也逐步回收。

法官審理指出，依個資法第16條第1款規定，公務機關得為特定目的外的利用，但仍應受各該法律規定限制，且無論特定目的範圍內或特定目的外的利用，應遵循個資法第5條規定「不得逾越特定目的之必要範圍規定，並非任何個人資料均得全然揭露。」

法官表示，現今社會對個人資料保護意識高漲，並訂有個資法以規範個人資料的蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，市府卻仍於公報內公開原告的個人資料，就個人資料使用上顯有疏失。

至於要賠多少？法官說，長時間不當揭露原告隱私，光是公報透過網路連結及搜尋結果可查到的時間，自111年4月7日公報出版發行，到113年10月23日止，長達2年6月，判決賠償2萬元。全案可上訴。

她GOOGLE竟查得到自己身分證號碼，基市府疏失法官判國賠2萬。記者游明煌／攝影
她GOOGLE竟查得到自己身分證號碼，基市府疏失法官判國賠2萬。記者游明煌／攝影

網路 人資 國賠 身分證

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