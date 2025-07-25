新北三峽男涉無照問診開中藥 依違反醫師法起訴
新北市三峽區葉姓男子無醫師或中醫師資格，卻涉嫌為民眾算命過程中，附帶問診、把脈、發放藥物等醫療行為，新北地檢署近日依違反醫師法起訴葉男。
根據起訴書，葉男未取得合法醫師或中醫師資格，在住處為不特定民眾算命過程中，附帶問診、把脈、身體檢查，以觸摸民眾頭部、鎖骨、手臂、腳踝等方式，診斷民眾生理傷病，開立病理診斷文件、發放中藥等。
新北市衛生局去年12月25日赴葉男住處稽查，查獲大量中藥膠囊及寫有病理診斷單據。多名證人證述，在算命過程中，葉男觸摸多個部位後，開立診斷文件並給予中藥藥物。
檢方查出，葉男在民國83年間，曾因擅自執行醫療業務、開立藥物給民眾，依違反醫師法判決確定，他曾抗辯是為問診民眾算命等。針對葉男行為，新北檢依非法執行醫療業務罪嫌起訴。
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