快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

新北三峽男涉無照問診開中藥 依違反醫師法起訴

中央社／ 新北25日電

新北市三峽區葉姓男子無醫師中醫師資格，卻涉嫌為民眾算命過程中，附帶問診、把脈、發放藥物等醫療行為，新北地檢署近日依違反醫師法起訴葉男。

根據起訴書，葉男未取得合法醫師或中醫師資格，在住處為不特定民眾算命過程中，附帶問診、把脈、身體檢查，以觸摸民眾頭部、鎖骨、手臂、腳踝等方式，診斷民眾生理傷病，開立病理診斷文件、發放中藥等。

新北市衛生局去年12月25日赴葉男住處稽查，查獲大量中藥膠囊及寫有病理診斷單據。多名證人證述，在算命過程中，葉男觸摸多個部位後，開立診斷文件並給予中藥藥物。

檢方查出，葉男在民國83年間，曾因擅自執行醫療業務、開立藥物給民眾，依違反醫師法判決確定，他曾抗辯是為問診民眾算命等。針對葉男行為，新北檢依非法執行醫療業務罪嫌起訴。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

醫師 算命 中醫 中藥

延伸閱讀

726罷免投票日 侯友宜錄音提醒別忘「投票三寶」

范斯高颱風恐帶來強風大雨 新北市府籲避免前往山區及水域活動

世大運／郭彥妤拿下跆拳道品勢金牌 新北將發63萬獎勵金

中藥針灸被迫二選一？ 健保署：違規收費將開罰

相關新聞

高嘉瑜指侯友宜「逃漏稅拿太太當擋箭牌」被告 檢偵結不起訴

2024年總統大選期間，時任立委高嘉瑜上網貼文指總統候選人侯友宜有逃漏稅疑雲，批「拿太太當擋箭牌！什麼漢子」，侯向北檢提...

她Google竟查得到自己身分證號碼 基市府疏失法官判國賠2萬

基隆市政府在111年1月認定一名地政士違反地政士法，依法公告懲戒處分，並將「懲戒決定書」公告市政府官方網站及紙本市府公報...

男子夥同女友誘騙洗劫女友朋友財物 嘉檢加重強盜罪起訴

28歲陳姓男子不滿32歲安姓女友與謝姓男子聯絡，涉嫌在2024年1月17日指使安女將謝男約出，佯稱會面，實則設下陷阱，當...

新北三峽男涉無照問診開中藥 依違反醫師法起訴

新北市三峽區葉姓男子無醫師或中醫師資格，卻涉嫌為民眾算命過程中，附帶問診、把脈、發放藥物等醫療行為，新北地檢署近日依違反...

烏坵海軍陸戰隊上士墜坑洞腰椎骨折 海軍司令部確定要賠235萬元

海軍陸戰隊蘇姓上士4年前任職金門烏坵時，為丟棄營區垃圾及廢土，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，且遭...

王浩宇指前時力黨工涉毒挨告 給付110萬元和解

前桃園市議員王浩宇7年前指前時代力量黨工林效先涉毒，林男提告求償。更一審判賠，更二審改判免賠，最高法院廢棄發回，日前更三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。