新北三峽男涉無照問診開中藥 依違反醫師法起訴

新北市三峽區葉姓男子無醫師或中醫師資格，卻涉嫌為民眾算命過程中，附帶問診、把脈、發放藥物等醫療行為，新北地檢署近日依違反醫師法起訴葉男。

根據起訴書，葉男未取得合法醫師或中醫師資格，在住處為不特定民眾算命過程中，附帶問診、把脈、身體檢查，以觸摸民眾頭部、鎖骨、手臂、腳踝等方式，診斷民眾生理傷病，開立病理診斷文件、發放中藥等。

新北市衛生局去年12月25日赴葉男住處稽查，查獲大量中藥膠囊及寫有病理診斷單據。多名證人證述，在算命過程中，葉男觸摸多個部位後，開立診斷文件並給予中藥藥物。